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İzmir depreminden gelişmesi: İzmir'de deprem sonrası büyük panik! Saniye saniye kaydedildi: Bina ile deniz arasında kaldılar...

HABERİ: İzmir dün 6.6 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Deprem sonrası Sığacık Limanı'nı tsunami vurdu. Bölgeden korkunç görüntüler gelirken, bugün yeni bir video daha ortaya çıktı. Deprem sonrası kendini sokağa atan vatandaşlar denizden gelen sular sonrası ne yapacağını şaşırıyor. Ev ile gelen sular arasında kalan vatandaşlar çareyi içeri girmekte buluyor. O anlarda, 'İçeri girme, sıkışıp kaldık burada, girmeyip de ne yapıyım?' gibi konuşmalar dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 12:47 Son Güncelleme: 31.10.2020 12:47 ABONE OL
İzmir depreminden son dakika gelişmesi: İzmir'de deprem sonrası büyük panik! Saniye saniye kaydedildi: Bina ile deniz arasında kaldılar...

Son dakika haberi: İzmir 6,6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremde 25 kişi hayatını kaybederken, 800'den fazla kişi yaralandı. 4'ü tamamen olmak üzere 9 bina çöktü. 17 bina ise kullanılamaz hale geldi. Enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için AFAD, UMKE ve Kızılay ekipleri var gücü ile çalışıyor.

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaraların sarılmaya çalışıldığı İzmir'de her geçen dakika yeni görüntüler de ortaya çıkıyor. O görüntülerden biri de depremin ardından tsunaminin de vurduğu Sığacık Limanı'ndan geldi. Deprem sonrası kendini sokağa atan vatandaşlar, Sığacık Limanı'ndaki son durumu görüntülüyor. Tam bu sırada yeni bir sarsıntı ile deniz suları karaya gelmeye başlıyor. Karaya gelen sular sonrası kaçarak bina önüne gelen vatandaşlar ne yapacağına bir türlü kara veremiyor.

BİNA İLE DENİZ ARASINDA SIKIŞIP KALDILAR

Sulardan kurtulmak için birkaç basamak yukarı çıkan vatandaşlar suların, yükselmesi sonrası içeri girmeyi düşünüyor. Bir vatandaşın, 'Hayır, içeri girme' dediği duyulurken, bir kadının, 'Sıkışıp kaldık burada' diye bağırmaları dikkat çekiyor. Videonun sonunda vatandaşların içeri hareket ettiği görülüyor.

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İzmir depreminden son dakika gelişmesi: İzmir'de deprem sonrası büyük panik! Saniye saniye kaydedildi: Bina ile deniz arasında kaldılar...
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