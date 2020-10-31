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: 'de ürküten görüntü! Vinçlerle destek sağlandı...

'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından birçok bina hasar gördü. İzmir'deki bir binadan gelen görüntüler ise ürküttü. İlk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yan yatmaması için 3 vinçle destek verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 31.10.2020 10:42 Son Güncelleme: 31.10.2020 10:45 ABONE OL
Son dakika: İzmir'de ürküten görüntü! Vinçlerle destek sağlandı...

haberi: 'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yan yatmaması için 3 vinçle destek verildi.

Son dakika: İzmir'de ürküten görüntü! Vinçlerle destek sağlandı...

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Demirkent Sitesi'ndeki bir binanın ilk 3 katı çöktü.

Son dakika: İzmir'de ürküten görüntü! Vinçlerle destek sağlandı...

En alt katında iş yerlerinin bulunduğu bina yan yattı. Ekipler, çöken bölümde arama kurtarma çalışması başlattı. Bazı kişilerin yaralı olarak kurtarıldığı bina, çökme ihtimaline karşın vinçlerle desteklendi.

Son dakika: İzmir'de ürküten görüntü! Vinçlerle destek sağlandı...

Üç , ile binaya destek verildi. Ekiplerin binanın alt katlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Son dakika: İzmir'de ürküten görüntü! Vinçlerle destek sağlandı...
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