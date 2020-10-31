TBMM Başkanı Şentop 'Buse'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, deprem bölgesi İzmir'i ziyaret etti. TBMM Başkanı Şentop, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazından kurtarılan Buse Hasyılmaz'ı hastanede ziyaret etti.

BUSE'Yİ ZİYARET EDEREK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Buse Hasyılmaz ve yakınlarıyla sohbet eden Şentop, Hasyılmaz'a annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

"GAYRET BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Şentop hastane yetkililerinden de Hasyılmaz'ın durumuna ilişkin bilgi aldı. Meclis Başkanı Şentop ziyaretinde, Buse ve Buse gibi gençlerimizin depremde büyük yürekleri ile gösterdikleri cesaretin takdire şayan olduğunu belirterek, "Enkaz altında kalan genç yüreklerimizin acıya dayanarak, tekrar hayata tutunmak için gösterdikleri gayret bizim için de çok önemli." ifadelerini kullandı.