Yerli Kovid-19 aşısı baharda hazır olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı ile Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri töreninde konuştu. Türkiye'nin sağlık altyapısının gücünün depremde olduğu gibi, koronavirüs salgınında da en büyük avantajlardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Artık fiilen kullanım aşamasına gelen aşı çalışmaları bu konudaki en büyük ümidimizdir. Türkiye bir yandan Çin, Rusya, ABD'deki aşı çalışmalarını yakından takip ederken diğer yandan da kendi aşısını geliştirmek için yoğun çaba içindedir. İnşallah bahar aylarında kendi aşımızı vatandaşlarımıza uygulama aşamasına gelmiş olacağız.Yılsonu itibariyle de bilim insanlarımızın uygun gördüğü aşının birini ya da birden fazlasını vatandaşlarımıza uygulamayı planlıyoruz. Amacımız ilk etapta yüksek risk grubunda olandan başlayarak bu hizmeti bütün vatandaşlarımıza ulaştırmaktır.Salgın döneminde 155 ülkenin ve 8 uluslararası kuruluşun tıbbi malzeme desteği talebine olumlu cevap vererek paylaştık. Maskeden solunum cihazına ve kimi ilaçların üretimine kadar kendimiz ve tüm dostlarımız için en iyisini yapmanın gayreti içinde olduk.Her fırsatta dile getirdiğim en az 3 çocuk temennisi rastgele söylenmiş bir ifade değil. Ülkemizin geleceği bakımından hayati öneme sahiptir. Genç nüfusumuzu korumak mecburiyetindeyiz. Sadece genç demiyorum, aynı zamanda yetişmiş vurgusunu da yapıyorum.Bugün (dün) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Ödülleri'ni veriyoruz. Hematoloji tıbbi onkoloji ve kök hücre alanındaki çalışmalarıyla Aziz Sancar Bilim Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Taner Demirel hocamızı tebrik ediyorum. TÜSEB Hizmet Ödülü'nü Koçak Parma İlaç Sanayii'ne veriyoruz. Yerli Kovid-19 aşısının üretiminde ülkemize değer katmıştır.