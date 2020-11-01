Acı ve umut bir arada

İzmir'i vuran 6.6'lık deprem şu ana kadar 39 can aldı. 885 kişi de yaralandı. Depremden 26 saat sonra 3 katı çöken ve yan yatarak vinçlerle desteklenen Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından Halim Sarı'nın (62) sağ çıkarılması herkese umut oldu. İşte enkazlardan sağ çıkarılan diğer vatandaşlarımızın öyküleri:YIKILAN Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan öğretim üyesi Seher Dereli Perinçek'le iletişime geçen ekipler, Perinçek'in çocukları Ezel (10), Elzem (10), Elif (3) ve Umut (7) ile beraber olduğunu öğrendi. Anne ile ikiz kızları Ezel ve Elzem, 23 saat sonra kurtarıldı. Oğlu Umut ise yaşamını yitirdi. Hâlâ enkaz altında olan küçük kızı Elif'e ulaşılmaya çalışılıyor. Baba Oğuz Perinçek ve dede Bekir Dereli de büyük bir umutla kurtarma çalışmalarını izliyor.İnci Okan'ın enkazından çıkarıldığı Rıza Bey Apartmanı'nda ikinci bir mutlu haber geldi. Depremden 33 saat sonra Ahmet isimli bir kişi sağ olarak çıkarıldı.ÇÖKEN Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından İnci Okan ve köpeği 'Fıstık' 7 saatlik çalışmanın ardından ve depremden 17 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. İnci Okan, kendisini kurtaran UMKE görevlisi Edanur Doğan'a "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın" dedi. Aksaray'dan bölgeye gelen Doğan, "İnsan hayatı kurtarmanın tarifi yok. Bize '11 yıldır keman çalışıyorum. Yaralarım iyileşir mi?' diye sordu" dedi.BARIŞ Sitesi enkazından depremden 14 saat sonra 62 yaşındaki Emine Eren sağ olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi enkaz yığınlarının üzerinde yapılan Eren, sedye ile hastaneye götürülürken çevredeki vatandaşlar, kurtarma ekiplerini alkışladı. Daha sonra da alt üç katı çöken Barış Sitesi'ndeki bir apartmanın enkazından 17 saat sonra Nurcan Tosun sağ olarak çıkarıldı.YILMAZ Erbek Apartmanı'nın enkazından 15.5 saat sonra 06.23'te Fadime Tolu (53) çıkarıldı. Tolu enkazdan çıkartılırken görevlilerin "Biz devletiz, abla gel" demesi ise yürekleri kabarttı. 52 dakika sonra da Gülçin Aykut Soydan enkazdan sağ olarak çıkarıldı. AFAD'a enkaz altından mesaj atan Hülya Özmet de sağ çıkarıldı. 3 kadının enkaz altında birbirleriyle sohbet ederek uyumamaya çalıştıkları öğrenildi.TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yle enkaz altından konuşan Buse Hasyılmaz 9.5 saat sonra sağ kurtarılmıştı. Bakan Pakdemirli'ye "Ben kedi sesi yapayım. Siz köpekleri salın" diyen Hasyılmaz, hastanede uzun süre konuşmadı ve annesinin durumunu sordu. Annesinin vefat ettiği söylenince yıkılan Hasyılmaz'ı enkaz altındayken telefonla sakinleştiren Kızılay Görevlisi Özlem Baran Tezel "Buse krizi çok iyi yönetti. Tebrik edilmesi gereken kişi Buse'dir" sözleriyle anlattı.İzmir depreminde enkaz altında kalanların yakınları bekleyişini sürdürüyor. 2 kızı ve 2 yeğeni enkaz altında olan Nilay Yücel'in elinde oyuncakla nöbet tutması yürekleri dağladıAvukat Ekrem Özgür Duman ile babası avukat Ferda Duman, Rıza Bey Apartmanı'ndaki ortak kullandıkları ofiste depreme yakalandı. Ekiplerin "Bir yerlere vur ses çıkar" çağrısına baba-oğul avukatlar duvara vurarak yanıt verdi. Kurtarma çalışmaları sürüyor.Süper Lig ekiplerinden Göztepe, depremde enkaz altında kalan taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'dan iyi haber almayı bekliyor. Bir dönem kulüpte stajyer olarak da çalışan Kaygusuz'a ait el yazıları, Göztepe tişörtü ve anı olarak sakladığı Göztepe maçlarının biletleri Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz altından arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Sarıkırmızılı camia, Ali Çağın için dua ediyor.Kızları 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ile yeğenleri 10 yaşındaki Feda, 3 yaşındaki Diren Yücel ve kayınvalidesi enkaz altında kalan anne Nilay Yücel'in, çocuklarının oyuncağına sarılarak bekleyişi yürekleri dağladı.İzmir'de özel bir klinikte görev yapan diş hekimi Zarife Doğan, Buse Hasyılmaz'ın çıkarıldığı enkazın altında kurtarılmayı bekliyor.İZMİR depreminde Doğanlar Apartmanı enkazından 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler sağ olarak çıkarıldı. İzmir'de çeşitli amatör kulüplerde forma giyen, son olarak Gönen Belediyespor ile anlaşan Tahirler, depreme annesi ile birlikte yakalandı. Ancak futbolcunun annesinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.DOĞANLAR Apartmanı'nda enkaz altında kalan Günay Özışık'a (15) 'parmak kamera' ile ulaşıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sesli olarak iletişim kurulan Günay'a, "Günay duyuyor musun, senin için çalışıyoruz" dedi. Enkaz altından seslenen Günay ise 'Gitme abi, ben çıkmak istiyorum' ifadelerini kullandı. Günay 9.5 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.İZMİR depreminde yaşamını yitiren Buse Demir (27), memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği bölümünden mezun olan Buse Demir, ailesiyle yaşadığı Bayraklı'da uzmanlık sınavına hazırlanıyordu. Buse'nin cenazesi dün memleketi Turgutlu'ya getirilerek öğle saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenazede Buse'nin babası Osman Demir ve annesi Şaziye Demir'i yakınları teselli etti.DEPREMDE hayatını kaybeden İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel'in eşi diş hekimi Burcu Yüksel (48) ile çocukları İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi Ege Ilgaz Yüksel (16) ve Dila Yüksel (11), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'nda defnedilen anne ve çocuklarının cenaze törenine AK Parti İzmir milletvekili, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Baba Dr. Nuri Seha Yüksel'in ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Acılı baba, eşi ve çocuklarının tabutuna sarıldığında sinir krizi geçirdi. Ege Ilgaz Yüksel'in Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi robot takımının kaptanı olarak sayısız dereceleri olduğu öğrenildi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'de dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 58 yaşındaki Ayşe Melahat Köse'nin cenazesine katıldı. Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında dün saat 14.51'de meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında kalarak yaşamını yitiren Ayşe Melahat Köse'nin Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.