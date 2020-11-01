Son dakika haberleri: AFAD'dan acı haber: İzmir'deki depremde ölen kişi sayısı 62'ye yükseldi

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Son dakika haberleri: 'dan acı haber: 'deki depremde ölen kişi sayısı 62'ye yükseldi

Son dakika haberleri: 'dan acı haber geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 62 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 940 vatandaşımızdan 722’si taburcu edilmiş olup, 218 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. ’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir." denildi. Bölgedeki ağır hasarlı binalar da kontrollü bir şekilde yıkılıyor. İşte depremle ilgili son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 1.11.2020 17:35 Son Güncelleme: 1.11.2020 18:07 ABONE OL
AFAD'dan son dakika haberleri: İzmir'deki depremde ölen kişi sayısı 62'ye yükseldi

Son dakika: AFAD: SAKOM'dan alınan bilgilere göre 62 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 940 vatandaşımızdan 722'si taburcu edilmiş olup, 218 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. 'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir.

İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından 2 kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. İzmir'de bugün sabah saatlerinde 5.0 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. , depremin merkez üssünün Seferihisar olduğunu ifade etti.

Ağır hasarlı olan Karagül Apartmanı kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

A Haber canlı yayınında ise enkaz yanındaki bir apartman sallandı. Ekipler o anda bölgeden uzaklaştı. Ekipler çalışma bölgesinden uzaklaştırıldı.

AFAD'dan son dakika haberleri: İzmir'deki depremde ölen kişi sayısı 62'ye yükseldi

SON DAKİKA: AFAD AÇIKLADI! ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, 35'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 470 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

AFAD'dan son dakika haberleri: İzmir'deki depremde ölen kişi sayısı 62'ye yükseldi

BÖLGEDE BARINMA VE BESLENME İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye tarafından 960 çadır, 6 genel maksat çadırı, 4500 battaniye, 3672 yatak, 3000 yastık ve 3000 çarşaf seti; Türk Kızılay tarafından 2.049 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6.888 yatak, 16.050 battaniye ve 2.657 mutfak seti sevk edilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 112 personel, 137 gönüllü, 27 araç, 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 64.345 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderilmiştir.

Son dakika! İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video

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Son dakika haberleri: AFAD'dan acı haber: İzmir'deki depremde ölen kişi sayısı 62'ye yükseldi
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