Son dakika haberleri: AFAD'dan acı haber: İzmir'deki depremde ölen kişi sayısı 62'ye yükseldi

Son dakika: AFAD: SAKOM'dan alınan bilgilere göre 62 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 940 vatandaşımızdan 722'si taburcu edilmiş olup, 218 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir.

İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından 2 kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. İzmir'de bugün sabah saatlerinde 5.0 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Seferihisar olduğunu ifade etti.

Ağır hasarlı olan Karagül Apartmanı kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

A Haber canlı yayınında ise enkaz yanındaki bir apartman sallandı. Ekipler o anda bölgeden uzaklaştı. Ekipler çalışma bölgesinden uzaklaştırıldı.