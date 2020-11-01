SON DAKİKA HABERLERİ: CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki! “İnsanlıktan nasibini almayana ne denir?”

Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Kovid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Dr. Kuzu'nun cenazesi saat:12.00'de yarın İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun vefatının hemen ardından, "Miras bıraktığı başkanlık sistemini, güçlendirilmiş parlamenter sistemle değiştirmek ve savunduğu hukuk sistemini düzeltmek için çalışacağız" ifadelerini kullanması kamuoyunda büyük tepki topladı.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz: "Bir Burhan Hocanın nazik, medeni, insanı üslubuna bakın bir de CHP yöneticisi Engin Özkoç'un nobran, barbar, gayrıinsani üslubuna... Bu artık CHP'nin üslubuna dönüştü..."

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: "Taziye mesajı dahi vermeyi bilmeyen, insanlıktan nasibini almayana ne denir bilmiyorum Ölümü bile siyasi ranta devşirmeye kalkıyorsunuz ya, pes!!!"

YILMAZ: "ENGİN ÖZKOÇ'UN USLUBÜ NOBRAN, BARBAR VE GAYRİ İNSANİ"

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz, Engin Özkoç'un nobran, barbar ve gayrıinsani uslupla paylaşımda bulunduğu söyledi.

Dr. Murat Yılmaz, şunları söyledi:

"Bütün Türkiye de CHP'nin tek parti diktatörlüğüyle, 27 Mayıs'tan itibaren darbelerle, vesayet sistemiyle hukuka, hürriyete, milletimize, terbiyemize, medeniyetimize hasılı bütün Türkiye'ye verdiğiniz zararları düzeltmeye çalışıyor. Merhum Burhan Kuzu hocamız da bunun için çalıştı..."

"BURHAN HOCANIN NAZİK, MEDENİ, İNSANİ ÜSLUBU…"

Dr. Murat Yılmaz; Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedavisinin sürdüğünün açıklamasının ardından "Covid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" şeklinde paylaşımda bulunduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bir Burhan Hocanın nazik, medeni, insanı üslubuna bakın bir de CHP yöneticisi Engin Özkoç'un nobran, barbar, gayrıinsani üslubuna... Bu artık CHP'nin üslubuna dönüştü..."

"CHP KURULDUĞUNDAN BU YANA TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDEKİ EN BÜYÜK YÜK"

Dr. Murat Yılmaz; AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlü'nün, CHP'li Selin Sayek Böke, AFAD'ın çadırlarını kullanmak için 'belge' şartı olduğunu, CHP'li belediyenin çadırlarını ise herkesin kullanabileceğini iddiasını, "Ne olur yük olmayın, yardımcı olun" dediğini ve Böke'nin sözlerini yalanladığını hatırlatarak şunları söyledi:

"CHP kurulduğundan bu yana Türkiye'nin üzerindeki en büyük yüktür! Demokrasiyi kaldırarak tek parti diktatörlüğünde iktidar süren, 27 Mayıs'tan itibaren her darbenin ortağı azmettiricisi olan... CHP'nin Türkiye'ye yüklerini hadi siz de yazın..."

KEŞİR: "İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAYANA NE DENİR BİLMİYORUM"

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de, "Taziye mesajı dahi vermeyi bilmeyen, insanlıktan nasibini almayana ne denir bilmiyorum Ölümü bile siyasi ranta devşirmeye kalkıyorsunuz ya, pes!!!" dedi.

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