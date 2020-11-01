Depremden kaçtı, tsunamiye yakalandı

87 yaşındaki 3 çocuk annesi Layike Şenel Erçetin'in hikayesi de yürekleri burktu. Depreme tek katlı evinde yakalanan Erçetin'in yaşadığı korku ve panik nedeniyle akrabaları tarafından tekerlekli sandalyesiyle sokağa çıkartıldığı öğrenildi. Sığacık Mahallesi'nde tsunamiden dolayı deniz yükseldiği sırada 2 metrelik bir dalga yaşlı kadını alıp götürdü. Yaklaşık 20 metre sürüklenen talihsiz kadın hayatını kaybetti. Layike Şenel Erçetin'in akrabası Mehmet Şenel, "10 sene önce ayağındaki rahatsızlık nedeniyle yürüyemez hale geldi. Tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Depremden çok korktuğu için gelini ile birlikte dışarı çıktılar. Aslında tek katlı evinde hasar da yok. Gelini kayınvalidesini dışarı çıkardıktan sonra sokaklarındaki evlerde yıkılan yerler var mı diye kontrole gidiyor. O sırada 2 metrelik dalga Erçetin'i götürüyor " dedi.