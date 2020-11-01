MSB'den son dakika: 134 terörist etkisiz hale getirildi! 20 bin 571 personel FETÖ nedeniyle ihraç edildi

Terörle mücadele başta olmak üzere Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri ve gündemdeki önemli konulara ilişkin basın bilgilendirme videosu hazırlandı. Bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içi ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.



PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla; İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda yurt içinde 56, yurt dışında 78 olmak üzere 134 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Teröristler tarafından kullanılan 197 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, ayrıca 117 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir.

Hudut güvenliği hudut birliklerimiz tarafından, alınan tedbirler artırılarak 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır.



PKK/PYD-YPG terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde çok sayıda; silah, mühimmat ve yasa dışı malzeme ele geçirilmiştir.



Ayrıca, Sınır Fiziki Güvenlik Tedbirleri kapsamında; Suriye sınırında 832 km, İran sınırında 141 km olmak üzere toplam 973 km Modüler Beton Duvar inşa edilerek hudut emniyet tedbirleri artırılmıştır.



Hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından;

Fırat Kalkanı / Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarıyla terörden temizlenen alanlarda huzur ve istikrarın devamını sağlamak için, mayın/EYP temizliği ile hayatın normale döndürülmesine yönelik altyapı ve günlük hayatı destekleme çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak devam edilmektedir.



Ocak-Eylül 2020 döneminde icra edilen operasyonlarda Barış Pınarı Harekat bölgesinde 813, Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde 115, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 259 mayın ve EYP tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir.