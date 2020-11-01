Son Dakika: AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu vefat etti! Burhan Kuzu kimdir ve kaç yaşında?

AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, koronavirüs salgınına yenik düştü. Burhan Kuzu'nun oğlu Süleyman Kuzu, babasının iki haftadır tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Süleyman Kuzu, '' Son dönemde sürekli toplantılar yapıyordu. Ne zaman nasıl bulaştığını bilmiyoruz. Bugün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedeceğiz" dedi. Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından Burhan Kuzu kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli gibi sorular ise merak konusu oldu.

BURHAN KUZU'NUN OĞLU SÜLEYMAN KUZU'DAN AÇIKLAMA

AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Süleyman Kuzu açıklama yaptı.