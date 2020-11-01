Son dakika: Başkan Erdoğan, Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler” konulu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupalı Müslümanlar, sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır." dedi.

Erdoğan, 1 Kasım 1995'te Bosna-Hersek'teki savaşı ve soykırımı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri'nin başlamasının 25. yıl dönümü dolayısıyla Srebrenitsa Anma Merkezi ve Sycamore Vakfı tarafından, İletişim Başkanlığı desteğiyle düzenlenen "Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" başlıklı Liderler (Dijital) Zirvesine bir video mesaj gönderdi.

Konuşmasına, katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu anlamlı zirve münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sizlerin şahsında zirveye iştirak eden herkese, tüm dostlarımıza, kardeş halklara selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa'da, Avrupa'nın göbeğinde yaşanan soykırımın, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını vurgulayan Erdoğan, "Aradan geçen çeyrek asra rağmen, vahşice katledilen 8 bin 372 Boşnak kardeşimizin acısı yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Bu vesileyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, soykırım kurbanlarının kederli ailelerine ve Boşnak halkına taziyelerimi sunuyorum." diye konuştu.

Soykırımda sevdiklerini kaybedenlerin, adalet taleplerinin tam olarak yerine getirilmediğini, soykırım faillerinin çoğunun hak ettiği cezayı almadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletlerin koruması altına sığınan kardeşlerimizi, katillerine teslim ederek ölüme gönderenler, sorumluluklarının hesabını vermemiştir. Daha vahimi insanlık, özellikle Avrupalı siyasetçi ve basın-yayın organları, Srebrenitsa Soykırımı'ndan gereken dersleri çıkarmamıştır.

Suriye'den Yemen'e, Arakan'dan Yeni Zelanda'ya kadar dünyanın pek çok yerinde şahit olduğumuz katliamlar, bunun en acı örneğidir. Srebrenitsa Soykırımı'nı çaresizce izleyen uluslararası kuruluşlar, son yıllarda yaşanan bu zulümleri de sadece seyretmişlerdir."

"IRKÇI TERÖRİZM, BİRÇOK BATI ÜLKESİNDE VEBA GİBİ YAYILMAKTA"

İnsan hakları ve demokrasi konusunda dünyaya ders veren ülkelerin, bugün İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığında başı çektiğini söyleyen Erdoğan, "Irkçı terörizm, birçok Batı ülkesinde veba gibi yayılmakta, kimi zaman devlet başkanı seviyesinde himaye görmektedir." dedi.

Müslümanlara ait ibadethanelere, iş yerlerine, mescitlere ve sivil toplum kuruluşlarının binalarına yönelik saldırıların vahim boyutlara ulaştığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Avrupalı Müslümanlar, sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır. İnsanlığın geleceğini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu yanlış gidişata artık bir 'dur' denilmesi gerekiyor. Holokost felaketi sonrasında nasıl antisemitizm ile mücadele edilmişse bugün de İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir.

Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntıların ve sosyal gerilimlerin tırmandığı bir dönemde, demokrasiyi, özgürlükleri, barışı ve adaleti savunan herkese, tüm devlet adamlarına önemli görevler düşüyor.

Srebrenitsa'da işlenen soykırımın bir daha tekrar etmemesi için gördüğümüz yanlışları cesaretle dillendirmeli, çözüm yollarını da yine beraberce aramalıyız. Sadece kendimiz ve ülkelerimiz için değil, evlatlarımızın istikbali için de sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz.

Srebrenitsa Soykırımı'nın 25'inci senesinde, Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri'nin 25'inci yıl dönümünde düzenlenen bu anlamlı zirvenin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya için uyanış vesilesi olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin tertip edilmesinde emeği geçenleri kutlayarak, katılımlarıyla zirveye destek olan, katkı sunan tüm liderlere teşekkür etti.