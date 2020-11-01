Son dakika: Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye! Müteahhit dede iki torununu daha kaybetti

TORUNUN İSMİNİ VERDİ



Bu olay üzerine İzmir Bayraklı'ya gelip onun adını yaşatmak için, 1993'te 2 blok ve 28 daireden oluşan bir apartman inşa ediyor. Buraya 'Emrah Apartmanı' ismini veriyor. Kendisi de yıllarca bu binada yöneticilik yapıyor ve komşularının anlattığına göre daha sonra Didim'e yerleşiyor.