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Son dakika: Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye! Müteahhit dede iki torununu daha kaybetti

Önceki gün 'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'ndan yürek burkan bir hikaye çıktı. Müteahhit olan dede daha önce depremde hayatını kaybeden torununun ismini İzmir'de apartmanlarına verdi. Müteahhit Hayati Uzun 1992'de Erzincan'da meydana gelen depremde torunu Emrah'ı kaybetmişti. Aile İzmir'e yerleşti. Hayati Uzun Bayraklı'da inşa ettiği apartmana depremde ölen torununun ismini verdi. Ancak İzmir depreminde ilk yıkılan binalardan biri Emrah Apartmanı'ydı. Son dakika gelen bilgilere göre Hayati Uzun'un iki torunu ve gelini, enkaz altında hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 1.11.2020 07:51 Son Güncelleme: 1.11.2020 07:57 ABONE OL
Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye! Müteahhit dede iki torununu daha kaybetti

EN FAZLA ZARAR GÖREN BİNALARDAN BİRİ

depreminde en fazla zarar gören iki binadan biri Emrah Apartmanı diğeri ise Rızabey Apartmanı. İkisi de Bayraklı'da.

Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye! Müteahhit dede iki torununu daha kaybetti

GEÇMİŞTE PATATES VE PANCAR TARLASIYDI

Aynı mahallede olmaları dışında ortak başka bir özellikleri daha var. Depreme karşı güçlendirilmiş olmaları. Binaların bulunduğu bölgenin geçmişte patates ve pancar tarlası olduğunu da mahalle sakinlerinden öğreniyoruz.

Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye! Müteahhit dede iki torununu daha kaybetti

YENİDEN GÜÇLENDİRİLDİ

İki apartmanın sakinlerine göre, Emrah Apartmanı 10 yıl önce, Rızabey ise 4 yıl önce büyük bir onarımla depreme karşı yeniden güçlendirilmiş. Ancak bu güçlendirmeler 'i vuran sonrasında ayakta kalmaları için yeterli olmamış.

Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye! Müteahhit dede iki torununu daha kaybetti

KENDİSİ DİDİM'DE YAŞIYOR

Emrah Apartmanı'nın bulunduğu bölgede Selçuk Şamiloğlu ile birlikte uzun saatler geçiriyoruz. Mahalle sakinleriyle konuştukça insanın içini acıtan ayrıntılar öğreniyoruz. Emrah Apartmanı'nı yapan müteahhitin ismi Hayati Uzun. Hayati Uzun, 1992 yılında meydana gelen Erzincan depreminde torunu Emrah'ı kaybediyor.

Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye! Müteahhit dede iki torununu daha kaybetti

TORUNUN İSMİNİ VERDİ

Bu olay üzerine Bayraklı'ya gelip onun adını yaşatmak için, 1993'te 2 blok ve 28 daireden oluşan bir apartman inşa ediyor. Buraya 'Emrah Apartmanı' ismini veriyor. Kendisi de yıllarca bu binada yöneticilik yapıyor ve komşularının anlattığına göre daha sonra Didim'e yerleşiyor.

Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye! Müteahhit dede iki torununu daha kaybetti

SON DAKİKA! DİĞER TORUNLARI DA ÖLDÜ

Müteahhit Hayati Uzun, Emrah Apartmanı'ndan ayrılsa da oğlu Bora Uzun ve ailesi yaşamaya devam ediyor. Ancak Uzun ailesinin yakasını 'de de bırakmıyor.

Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye! Müteahhit dede iki torununu daha kaybetti

OĞLU AĞIR YARALANDI

Önceki gün gerçekleşen depremde Hayati Uzun, Erzincan depreminde kaybettiği torununun adını yaşatmak için yaptığı binada gelini Rabia Uzun'u, kendisi ile aynı adı taşıyan 17 yaşındaki torunu Hayati Uzun'u ve diğer torununu kaybediyor. Kendisi gibi müteahhit olan oğlu Bora ise enkazdan ağır yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılıyor.

Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye! Müteahhit dede iki torununu daha kaybetti

"ETRAF TOZ BULUTUYDU"

17 yaşındaki Hayati Uzun'un arkadaşları ise şunları anlatıyor: "Biz aşağıdaki parktaydık. Bir anda şokunu yaşadık. Sokağı döndüğümüzde etraf toz bulutuydu.

Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye! Müteahhit dede iki torununu daha kaybetti

BABASININ ÜSTÜNE KAPANMIŞTI

Hemen enkaza girdik. Binaya ilk itfaiyesi geldi. İzmir itfaiyesi ile iki kuzenimi zemin kattan çıkardık. Onlar bir yaşam alanı bulduğu için şanslıydı. Daha sonra en üste Hayatilerin olduğu yere baktık. Hayati babasının üstüne kapanmıştı ama hayatını kaybetmişti."

Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye! Müteahhit dede iki torununu daha kaybetti

HAYATİ, 'YIKILACAK' DEMİŞ

17 yaşındaki Hayati'nin arkadaşları, bir önceki depreminde binanın hasar gördüğünü, asansörün arızalandığını ve Hayati'nin kendilerine, "Bu bina yıkılacak" dediğini söyledi. Arkadaşları Hayati'nin çok hayat dolu birisi olduğunu belirtti. (Hürriyet)

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Son dakika: Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye! Müteahhit dede iki torununu daha kaybetti
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