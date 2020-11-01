Son dakika haberi: İzmir'deki depremin ardından Küçükyumuk ailesinden acı haber geldi

Son dakika: AFAD, deprem bölgesindeki enkazdan acı haberi duyurdu... İzmir'de yaşanan deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 975 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 69 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 949 vatandaşımızdan 729'u taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir" denildi.