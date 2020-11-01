Son dakika haberi: İzmir'deki depremin ardından Küçükyumuk ailesinden acı haber geldi

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Son dakika haberi: 'deki depremin ardından ailesinden acı haber geldi

Son dakika haberleri: 'deki depremin ardından yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. sonrası ortaya yürekleri yakan görüntüler ve hikayeler de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İzmir’de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından cansız bedenleri çıkarılan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatlarını kaybedenlerin Mert , eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi.

ERTAN GÜRCANER
Giriş Tarihi: 1.11.2020 22:25 Son Güncelleme: 1.11.2020 22:25 ABONE OL
Son dakika haberi: İzmir'deki depremin ardından Küçükyumuk ailesinden acı haber

'deki 6.6 büyüklüğündeki sonrası yıkılan binaların altından yürek yakan haberler gelmeye devam ediyor. Son dakika bilgisine göre, İzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından cansız bedenleri çıkarılan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Açıklamalara göre toplamda 69 kişi hayatını kaybederken 949 kişi de yaralandı. 729 kişi taburcu edildi. Meydana gelen şiddetli deprem sonrası 987 artçı deprem meydana geldi.

Son dakika haberi: İzmir'deki depremin ardından Küçükyumuk ailesinden acı haber

BİR AİLE YOK OLDU...

Enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan da acı haberler peşpeşe geliyor. Depremde hayatlarını kaybedenlerin Mert , eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi. Aileden geriye fotoğrafları kaldı...

Son dakika haberi: İzmir'deki depremin ardından Küçükyumuk ailesinden acı haber

Son dakika: AFAD, bölgesindeki enkazdan acı haberi duyurdu... 'de yaşanan deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 975 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 69 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 949 vatandaşımızdan 729'u taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir" denildi.

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Son dakika haberi: İzmir'deki depremin ardından Küçükyumuk ailesinden acı haber geldi
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