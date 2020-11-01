Son dakika haberleri: Bakan Dönmez'den İzmir'deki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama

Sadece ağır hasarlı, yıkılmış ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği binalara elektrik veremediklerini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Dün akşam itibarıyla (İzmir'de) elektrik verilmeyen bina kalmadı. Deprem anı itibarıyla AFAD'ın talepleri doğrultusunda özellikle Bayraklı'da bazı bölgelerin gazları kesilmişti. Son 24 saattir yeniden gaz verme çalışmaları başladı.1854 aboneden 883'üne gaz verdik. Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme çalışmaları devam ediyor. Kontrollü bir şekilde AFAD'dan gelen bilgiler doğrultusunda bina bina gaz verme işlemleri devam edecek. Önce şebekeyi gazlayacağız, gazı herkesin kapısına kadar, servis kutularına kadar getireceğiz."

SON DAKİKA: PEŞ PEŞE ACI HABERLER GELDİ

İzmir'de deprem faciasının ardından yıkılan binaların enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında acı haberler art arda geldi. Saat 19.55 sıralarında Doğanlar Apartmanı'nda 5 dakika içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 kişinin cansız bedenleri moloz yığınları altından çıkartıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Toplam can kaybı 64 oldu.