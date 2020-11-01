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Son dakika haberleri: 'den 'deki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama

Son dakika: ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'de meydana gelen deprem sonrası yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. , "Dün akşam itibarıyla elektrik verilmeyen bina kalmadı. Son 24 saattir yeniden gaz verme çalışmaları başladı.1854 aboneden 883'üne gaz verdik. Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme çalışmaları devam ediyor." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 1.11.2020 20:17 Son Güncelleme: 1.11.2020 21:16 ABONE OL
Son dakika haberleri: Bakan Dönmez'den İzmir'deki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama

Son dakika haberi: ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremin ardından 'de elektrik ve doğal gaz verme çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "Sadece ağır hasarlı, yıkılmış ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği binalara elektrik vermedik. Dün akşam itibarıyla (İzmir'de) elektrik verilmeyen bina kalmadı." dedi.

Son dakika haberleri: Bakan Dönmez'den İzmir'deki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama

Dönmez, İzmir'de Tüpraş İzmir Rafinerisi, EgeGaz Aliağa LNG Terminali, Petkim ve STAR rafineri ile Etki Yüzer LNG Terminali'ne ziyaretlerde bulundu, tesislerin durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

'de elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin tüm personeliyle gece gündüz çalıştığını ifade eden , özellikle arama kurtarma çalışmalarının yoğun olduğu yerlerde tedbir amaçlı olarak bazı binalarda elektrik ve doğal gazın kesildiğini söyledi.

Son dakika haberleri: Bakan Dönmez'den İzmir'deki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama

Sadece ağır hasarlı, yıkılmış ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği binalara elektrik veremediklerini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Dün akşam itibarıyla ('de) elektrik verilmeyen bina kalmadı. Deprem anı itibarıyla AFAD'ın talepleri doğrultusunda özellikle Bayraklı'da bazı bölgelerin gazları kesilmişti. Son 24 saattir yeniden gaz verme çalışmaları başladı.1854 aboneden 883'üne gaz verdik. Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme çalışmaları devam ediyor. Kontrollü bir şekilde AFAD'dan gelen bilgiler doğrultusunda bina bina gaz verme işlemleri devam edecek. Önce şebekeyi gazlayacağız, gazı herkesin kapısına kadar, servis kutularına kadar getireceğiz."

SON DAKİKA: PEŞ PEŞE ACI HABERLER GELDİ

İzmir'de deprem faciasının ardından yıkılan binaların enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında acı haberler art arda geldi. Saat 19.55 sıralarında Doğanlar Apartmanı'nda 5 dakika içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 kişinin cansız bedenleri moloz yığınları altından çıkartıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Toplam can kaybı 64 oldu.

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Son dakika haberleri: Bakan Dönmez'den İzmir'deki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama
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