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Son dakika: İnsanlığınızdan utanın! 'de depremzedelerin yardım malzemelerini büfede sattılar

'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı artarken tüm 'den bölgeye yardım eli uzatıldı. İzmir'de bölgesinde dağıtılan yardımları sürekli sıraya girerek alıp büfesine götüren şahsın bu ürünleri büfesinde sattığı ortaya çıktı. Sosyal medyada görenlere "bu kadar da olmaz" dedirten görüntüler, yoğun tepki çekti.

Giriş Tarihi: 1.11.2020 20:07 ABONE OL
Son dakika: İnsanlığınızdan utanın! İzmir'de depremzedelerin yardım malzemelerini büfede sattılar

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden bölgeye yardım yağdı. Bölgeye gelen yardımlardan sürekli sıraya girerek alan bir şahsın bu ürünleri kendi büfesinde sattığı ortaya çıktı.

İzmir'de depremzedelerin yardım malzemelerini büfede sattılar! | Video

DEFALARCA ÇALDILAR
Defalarca hırsızlık yapan şahıslar, çaldıkları gıda malzemelerini bırakmak zorunda kaldı. O anlar hırsızların ürünleri çaldığını fark eden bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

NE OLMUŞTU?
İzmir Seferihisar merkezli 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılmış ve çok sayıda bina yıkılmıştı. Depremde şu ana kadar 62 kişi yaşamını yitirirken, bölgede depremzedelere yardımlar da anında ulaştırılmaya başlandı.

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Son dakika: İnsanlığınızdan utanın! İzmir'de depremzedelerin yardım malzemelerini büfede sattılar
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