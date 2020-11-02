Avrupalı Müslümanlar ayrımcılığa maruz kalıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Kasım 1995'te Bosna-Hersek'teki savaşı ve soykırımı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri'nin başlamasının 25. yıldönümü dolayısıyla Srebrenitsa Anma Merkezi ve Sycamore Vakfı tarafından, İletişim Başkanlığı desteğiyle düzenlenen "Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" başlıklı Liderler (Dijital) Zirvesine bir video mesaj gönderdi. Soykırım faillerinin çoğunun hak ettiği cezayı almadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:BM'nin koruması altına sığınan kardeşlerimizi, katillerine teslim ederek ölüme gönderenler, sorumluluklarının hesabını vermemiştir. Daha vahimi insanlık, özellikle Avrupalı siyasetçi ve basın-yayın organları, gereken dersleri çıkarmamıştır.İnsan hakları ve demokrasi konusunda dünyaya ders veren ülkeler, bugün İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığında başı çekiyor. Irkçı terörizm, birçok Batı ülkesinde veba gibi yayılmakta, kimi zaman devlet başkanı seviyesinde himaye görmektedir.Avrupalı Müslümanlar, sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır. İnsanlığın geleceğini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu yanlış gidişata artık bir 'dur' denilmesi gerekiyor.Holokost felaketi sonrasında nasıl antisemitizm ile mücadele edilmişse bugün de İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir.