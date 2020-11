Fitnenin 'Sözcü'sü depremde de iş başında!

BAYRAKLI BELEDİYESİ; RE'SEN RİSKLİ YAPI TESPİTİ YETKİSİ OLMASINA RAĞMEN BU ÇERÇEVEDE HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADI

19 Haziran 2012 tarihli yazıda; herhangi bir yapının/yapıların "muhtemel bir afette risk teşkil edeceği ve acilen riskli yapı tespitinin yapılmasının gerektiği" ifade ediliyor.

Riskli yapı tespiti ilgili belediyesince re'sen yapılabilecek veya yaptırılabilecek olduğu; ancak, Bayraklı Belediyesi'nce söz konusu yapılar hakkında re'sen riskli yapı tespiti yetkisi olmasına rağmen bu çerçevede herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İLÇE BELEDİYELERİNİN TALEPLERİ HÂLİNDE HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAK ZORUNDA

3194 sayılı İmar Kanunu'nun "Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar" başlıklı 39. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde ilgili Bayraklı Belediyesi'nce bahse konu yapılar hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edildi. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinde "Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak" hükmünün yer aldığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu hüküm uyarınca da herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.