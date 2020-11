Google translate çeviri aracı kullanımı: Google translate ile Türkçe, İngilizce ve Almanca çeviri nasıl yapılır?

Google Translate Play Store'dan indirerek, Tap To Translate kısmından etkinleştirebilir ve not defterine yazdığınız cümleyi seçerek translate amblemine tıkladığınızda istediğiniz dile kolaylıkla çevirebilirsiniz. Tap To Translate özelliğini bilgisayar ya da telefonunuza yükleyerek hızlı ve aktif bir şekilde çeviri sağlayabilirsiniz. Ayrıca görsel çeviri ile metni telefon kameranıza taratarak dilediğiniz dili çevirmeniz mümkün. Peki, Google Translate ne için kullanılır, nasıl kullanılır? Google Translate ile Türkçe, İngilizce ve Almanca çeviri nasıl yapılır?

GOOLE TRANSLATE NE İÇİN KULLANILIR?

Başlangıçta küçük kelime gruplarını çevirebilen platform 2016 yılına geldiğinde metinleri çevirerek bir metni tercih edilen dilde en kısa sürede çeviri imkanı sunuyor. Bu özellikleri ile yabancı dil öğrenenlere katkıda bulunmakla birlikte pek çok farklı dilin çevrilmesini sağlıyor.

GOOGLE TRANSLATE İLE TÜRKÇE ÇEVİRİ NASIL YAPILIR?

İngilizce başta olmak üzere pek çok dil üzerinden Google Translate yardımı ile çeviri yapılabiliyor. İngilizce, Almanca dilleri ülkemizde sık kullanılmakla birlikte Google Translate üzerinden birçok dilin çevirisi kolay bir şekilde yapılıyor. Sağladığı bu özellik sayesinde herkese çeviri imkanı veren Google Translate birçok farklı dilin anında çevrilmesine yardımcı oluyor.

Google Translate ile İngilizce çeviri yapmak için Google arama motoruna Translate yazarak çeviri programının hızla karşınıza çıkmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi yapmanız gereken ise oldukça basit. Türkçe metni programa yazmanız ya da eklemeniz gerekir. Bu sayede farklı dilde aradığınız açıklama karşı tarafta çevrilmiş olacaktır.

GOOGE TRANSLATE İLE İNGİLİZCE ÇEVİRİ NASIL YAPILIR?

Bu program yardımıyla Türkçe çeviri yaparak İngilizce karşılığını bulmanız mümkün. Bunu sağlamak için Google Translate üzerine öncelikle İngilizce metni yazmanız gerekir. Ardından yan kısımda Türkçe dilini seçtiğinizde direk olarak Türkçe karşılılığına ulaşabilirsiniz.

GOOGLE TRANSLATE İLE ALMANCA ÇEVİRİ NASIL YAPILIR?

Google çeviri platformuna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk kutuya Almanca metni yazdığınızda sağ tarafta bulunan kutuda Türkçe karşılığı çıkacaktır. Her iki kutucuktaki dil seçenekleri ile istediğiniz dilleri kolaylıkla çevirebilirsiniz.