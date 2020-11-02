Hakkari Valiliği: Operasyon sırasında ‘dur’ ihtarına uyulmadığı için müdahale edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde "bir kişinin evinde askerler tarafından öldürüldüğü" şeklinde bazı basın yayın organlarında haberler yer aldı. Ş.D. isimli şahsın askerler tarafından öldürüldüğü şeklindeki iddialar üzerine Hakkari Valiliği açıklamada bulundu.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Terörün finansmanı ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla İran sınırına yaklaşık 7 kilometre mesafede terör örgütü PKK/KCK mensuplarının geçiş güzergahında planlı operasyon yürütüldü. Operasyon faaliyeti sırasında karşılaşılan gruba yönelik yapılan tüm 'dur' ihtarlarına uyulmaması ve gece karanlığından yararlanılarak kaçmaya başlanılması üzerine ilgili mevzuat çerçevesinde güvenlik birimlerimizce müdahalede bulunulmuş olup, olay yerinde yapılan incelemede yaklaşık 10 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay yerinde yapılan arama tarama faaliyetinde daha önceden 'uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı ve ticareti' suçundan kaydı bulunan Ş.D'nin hayatını kaybettiği görülmüş olup, konuyla ilgili olarak gerekli soruşturmalar devam etmektedir."