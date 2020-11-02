Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak depremden yaralı kurtulan Elif için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanıu Berat Albayrak, izmir depreminden 65 saat sonra enkazdan çıkartılan küçük Elif için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bakan Albayrak, Başkan Erdoğan'ın yaptığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak: "Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç... Ne desek az, ne desek tarifsiz... Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.