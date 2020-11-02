Hortum nedir, nasıl oluşur? Hortum en çok hangi iklimde ve bölgede görülür?

Her mevsimde oluşabilen ve oluştuğu zaman tehlike saçabilen rüzgâr türlerinden biri de hortumdur. Kümülus bulutları ile bağlantılı olarak silindir şeklinde dönerek yeryüzünde gezer. Bulutlardan yeryüzüne kadar uzanarak, yıkıcı bir şekilde doğa felaketi oluşturur. Hortumlar belirli bölgelerde çok sık görülür. Hortum en çok hangi bölgede görülür? Sorusunun yanıtını açıklayacağız. Hortum nasıl oluşur? İşte ayrıntılar…

HORTUM NEDİR?

Hava olayları ne kadar karmaşık bir yapıdan oluştuğu gözükse de aslında bir düzen doğrultusunda gerçekleşmektedir. Rüzgâr türlerinden biri olan hortumda, kümülüs bulutları ile bağlantılı olarak oluşur. Silindir şeklinde dönerek gezen bir rüzgâr çeşididir.

HORTUM NASIL OLUŞUR?

Hortum, yukarı seviyelere taşınan suyun çok fazla olması ve sürekli hızlı bir şekilde yükselmesi ile oluşmaktadır. Bu olayı daha iyi anlayabilmek için kaynar su örneğini inceleyebiliriz. Kaynar su ısındıkça havaya buharlar yükselir. Yukarı seviyedeki soğuk havadan dolayı içindeki su yoğunlaşarak milyarlarca su partiküllerini ortaya çıkarmaktadır. Su partikülleri birleşerek bulutları oluştururlar. Çok hızlı yükselen sıcak ve nemli hava, soğuk olan hava tarafından emilir. Hava burada ne yapacağını bilemezsen tepkime olarak spiral bir şekil oluşturur. Bu esnada da rüzgâr şiddetini arttırarak su buharı yoğunlaşmaya başlar. Bulutun altında buhar belirginleşerek yeryüzü ile birleşir.

HORTUM EN ÇOK HANGİ İKLİMDE GÖRÜLÜR?

Hortumların oluşumda belirli iklim ya da mevsim yoktur. İstatistik olarak bakıldığı zaman temmuz ve eylül ayında hortum oluşmaktadır. Her ilde, kıyıda, karaların içinde hortum meydana gelebilir.

HORTUM EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE GÖRÜLÜR?

Dünya üzerindeki hortumların dörtte üçü Kuzey Amerika'da meydana gelmektedir. Hortum Geçidi olarak tabir edilen bu durum Kuzey Amerika'nın iç kesimlerinde görülmektedir. Teksas ve Kansas bunlara örnektir. Ülkemizde ise en çok Antalya Körfezi'nde fırtına olmuştur.

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