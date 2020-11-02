İşletme sahibi ile avukat arasında ‘aşkım’ kavgası!

İstanbul'da aracını restoran önüne park eden avukat kendisine 'Kardeşim' diye hitapta bulunan işletme sahibine kendisine kardeşim dememesini isteyince ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Şişli'de aracını bir mekanın önüne park etmeye çalışan Avukat Nabi A., işletme sahibi Mehmet K., tarafından 'Aracını oraya park etme kardeşim' şeklinde uyarıldı.

'SANA NE DİYEYİM AŞKIM'

Nabi A., kendisine kardeşim diye hitapta bulunan Mehmet K.'ya bu şekilde konuşmamasını söyleyince ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Mehmet K., genç avukata bu kez 'Sana ne diyeyim aşkım' şeklinde hitapta bulundu. Mehmet K., Nabi A.'ya 3 kez aşkım şeklinde cümle kullanılınca genç avukat polisi arayarak işletme sahibinden şikayetçi oldu.

'AŞKIM' AŞAĞILAYICI BİR CÜMLE DEĞİL

Olay yerine gelen polislerle karakola giden taraflar emniyette karşılıklı birbirlerinden şikâyetçi oldular. Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma' suçu iddiası ile soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında şikâyete konu 'aşkım' cümlesinin Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre aşağılama kastı taşımadığını belirterek dosyaya kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek takipsizlikle sonuçlandırdı.