Kar nedir, nasıl oluşur? Kar yağışı en çok hangi iklimde ve bölgede görülür?

Bir yağış biçimi olan kar, bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek yeryüzüne düşer. Bu olay çok hızlı gerçekleştiği için su tanecikleri normalde yağmura dönüşmesi gerekirken kar şeklini alıyor. Kar şekli altıgen olduğu da yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kar taneleri küçük olduğu için çıplak gözle görmek mümkün olmamaktadır. Kar yağışı en çok hangi iklimde, bölgede görülür? Merak edilen soruları yanıtlarını hazırladık. Kar yağışı ile ilgili ayrıtılar…

KAR NEDİR?

Kar dünyanın birçok yerinde görülen ve ülkemizde de kış ayında karşılaştığımız yağış türlerinden biridir. Kısacası yağış türlerinden biridir. Beyaz renkte ve altıgen şeklindedir. Tane tane yeryüzüne düşerek birikinti oluştururlar.

KAR YAĞIŞI NASIL OLUŞUR?

Bulutlarda bulunan su tanecikleri aşırı soğuk havalarda kristalleşir. Bu kristalleşen su tanecikleri yeryüzüne kar tanesi olarak düşer. Aslında bu olay çok hızlı gerçekleştiği için su tanecikleri yağmura dönüşmesi gerekirken kar tanelerine dönüşürler. Kar taneleri gökyüzünden yeryüzüne düşene kadar hiçbiri birbirine değmez. Eğer toprak ve atmosferin ısısı aynı olursa kar taneleri erimez. Kar yağışı yazın kuraklığı engellerken nemi de engellemiş olur. Ayrıca toprağın da beslenmesini sağlar.

KAR YAĞIŞI EN ÇOK HANGİ İKLİMDE GÖRÜLÜR?

En soğuk iklim türleri arasında tundra iklimi ve kutup iklimi yer alır. Tunrda ikliminde sıcaklık değerleri çok düşüktür. En sıcak ayda ortalama sıcaklık değeri en fazla 10 derece olur. Kışın ise -40 derecelere kadar sıcaklık düşer. Kuzey Sibirya, Kuzey Kanada, Grönland Adası kıyıları ve Orta kuşaktaki yüksek dağlarda görülür. Kutup iklimi ise sıcaklık ortalaması yıllık 0 derecenin altındadır. Sıcaklık -40 dereceye kadar düşer hatta bazı zamanlarda daha da indiği görülmüştür. Ülkemizde ise karasal iklimin olduğu bölgelerde kar yağışı yoğunlukla görülmektedir. Karasal iklimde ise, kışlar çok soğuk ve uzun geçer. Yaz mevsiminde de kurak bir sıcak olur. Yıllık ortalama sıcaklık değeri 10 derece diyebiliriz. En fazla yağış yazın, az yağış kışın olur.

KAR YAĞIĞI EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE GÖRÜLÜR?

Kar yağışı dünyanın bazı bölgelerinde yoğun bir şekilde görülmektedir. Avrupa'nın kuzey kıyıları, Kuzey Sibirya, Kuzey Kanada, Grönland Adası kıyıları, Orta kuşaktaki yüksek dağlarda, Kuzey Kutbu çevresinde Grönland Adası'nın iç kısımlarında ve Antarktika'da kar yağışı etkili olmaktadır. Ülkemizde ise Doğu Anadolu Bölgesinde kış aylarında yoğun bir şekilde görülmektedir.

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