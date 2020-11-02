Türkiye'de en uzun süre enkaz altında kalarak sağ çıkarılan kişi olan Nurcan Eraslan Arslan, İzmir depremi sonrası SABAH'a duygularını anlattı. Şu an İzmir Buca'da bir apartmanın birinci katında yaşayan Arslan "Çocuklarımla dışarı çıktık ve bir süre apartmanımızda oturduk. Evimizde çatlak olmadığı için gece geri döndük. Ama çok korktuk ve aklıma 1992 Erzincan depremi geldi" dedi ve düşüncelerini şu sözlerle anlattı: Ben 653 vatandaşımızın öldüğü Erzincan depreminde 187 saat enkaz altında karanlıkta aç susuz bekledim. Yağmur suyu ve idrarımı içtiğim yazılmıştı. Bunlar doğru değil. Hareket edemiyorum ki nasıl su içeyim. İlk birkaç gün bilincim kaplıydı. Gece ve gündüzün ayrımını bile yapamıyor insan. Sadece dışarıdaki seslerden gece ve gündüz olduğunu anlayabiliyordum. Tabii ki bu kolay değil. Ancak kimse umudunu yitirmesin. Sabırla bekleyişinizi sürdürün. İnanıyorum ki mutlaka enkaz altından yeni çıkarılanlar olacaktır. Arama kurtarma ekipleri canla başla çalışıyor. Bol bol dua edin. Herkesten rica ediyorum lütfen enkazların bulunduğu alanlarda sessiz olun. Çünkü enkaz altındayken dışarıdaki sesleri duyabiliyorsun ancak sesini duyuramıyorsun.Yer: Erzincan. Tarih: 13 Mart 1992 Saat: 19:18 Nurcan hemşire 5 katlı SGK lojmanının en üst katındayken meydana gelen depremde enkaz altında kaldı. 8 gün sonra enkazdan böyle çıkarıldı.