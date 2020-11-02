Sis nedir, nasıl oluşur? Sis en çok hangi iklimde ve bölgede görülür?

Meteorolojik bir olay olan sis, stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede olması durumudur. Sis ile beraber çisenti biçiminde çok hafif yağış görülebilir. Araç camları ya da evdeki camlar soğuk hava etkisi ile buharlaşabilir. Sis çoğu zaman güneş ışınları ile beraber ortadan kalkar. Zirai açıdan faydalı olan sis, güneşe engel olduğu için sıcaklıkların artmasını da engeller. Sis en çok hangi iklimde, bölgede görülür? İşte yanıtı…

SİS NEDİR?

Havanın içinde bulunan su buharının yoğunlaşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıklarından sis meydana gelir. Yata görüş mesafesini 1 km'nin altına düşüren meteorolojik bu olaya sis denir. Ayrıca stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması durumuna da denilir. Radyasyon sisi, Adveksiyon sisi, Yamaç sisi, Cephe sisleri olmak üzere çeşitleri vardır.

SİS NASIL OLUŞUR?

Sıcak ve nemli havanın soğuk bir yüzey üzerine düşmesi sonucu içerisindeki su buharı yoğunlaşır. Ortaya sis çıkar. Buna adveksiyon sisi denir. Dağ, tepe yamacı boyunca rüzgarla taşınan hava kütlesinin yükselerek soğuması sonucu oluşan sise yamaç sisi denir. İki farklı hava kütlesinin (sıcak ve soğuk) Sıcak olanın soğuk olan üzerinde yükselerek soğuması sonucunda oluşan duruma da cephe sisleri denir. Açık ve durgun gecelerde ısı kaybı yaşanır. Gece başlayarak gündüz sıcaklığında kaybolan sislere de radyasyon sisi denir. Sis oluşumu çeşitlere göre bu şekilde gerçekleşir.

SİS EN ÇOK HANGİ İKLİMDE GÖRÜLÜR?

Ülkemizde sis en çok Karadeniz iklimi ve Marmara (geçiş) ikliminde görülür. Karadeniz ikliminde görülen sisler daha çok yamaç sisleridir. En çok ilkbahar mevsiminde rastlanır. En az görüldüğü yerler ise Akdeniz kıyılarıdır.

SİS EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE GÖRÜLÜR?

Ülkemizde sis en çok Karadeniz ve Marmara bölgesinde görülür. Sonbahar ve ilkbahar döneminde oldukça yoğunlaşır. Genel olarak gece başlar, gündüz sıcaklıkları ile ortadan kalkar.