Son dakika haberler: 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif bebeğin sağlık durumu nasıl? İşte 3 yaşındaki Elif Perinçek'in hastaneden ilk görüntüsü...

İzmir'deki deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde hayata yeniden "merhaba" dedi.

Tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulan Elif'in ilk görüntülerinde gözlerinin açık olduğu ve oksijen desteği aldığı, yatağında oyuncakların bulunduğu görüldü. Elif'in hasta yatağındaki görüntülerini paylaşan Ege Üniversitesi, küçük kızın tedavisinin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

İşte Elif bebeğin hastaneden ilk görüntüsü...

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DEPREMDEN 65 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILAN ELİF'TEN HAYATA YENİDEN MERHABA

Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile üç çocuğu depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmış, oğlu Umut Perinçek hayatını kaybetmiş ve enkaz altındaki diğer çocuğu Elif Perinçek'e de ulaşmak için çalışmalar hızlandırılmıştı.

Elif'in enkazdan çıkarken arama kurtarma ekibi görevlilerinin parmağını tutup hayata sarılması depremzedeler için umut olmuştu.

"KORKMUŞ VE ÜRKMÜŞ BİR DURUMDAYDI"

İzmir'de yaşanan depremin ardından Doğanlar apartmanında enkaz altında kalan ve 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in sağlık durumunu doktoru Prof. Dr. Bülent Karapınar böyle anlattı:

İzmir'de 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif'in sağlık durumunu, doktoru anlattı! | Video

Elif Perinçek'in doktoru Prof. Dr. Bülent Karapınar: " Elif, 65 saatlik enkaz altında kalmış olması sebebiyle sıvı kaybı ve beslenmemesi söz konusuydu. Korkmuş ve ürkmüş bir durumdaydı. Bir miktar vücut ısısı düşüktü. İlk müdahale yapıldıktan sonra hızla vital fonksiyonları normale geldi. Bilinci açık. Ağır bir vücut travmasının olmaması oldukça sevindirici. 24 saatlik bir izlem sürecinden sonra büyük olasılıkla yarın yoğum bakm ünitesinden çıkarmayı planlıyoruz."

"ŞİMDİLİK HAYAİ BİR TEHLİKESİ BULUNMUYOR"

Kardeşleri hakkında da bilgi veren Karapınar "Sabah saatlerinde bizle diyalog kurmada daha zorlanır durumdaydı Sağlık personelimiz diyalog kurmaya çalıştıkça bu aşamayı rahatlıkla geçtik. İlk gün 2 kardeşi enkaz altından bize gelmişti. İzlem sonucunda onları taburcu ettik. Elif'i de izlem süresi sonucunda kardeşlerinin yanına göndereceğiz. Şimdilik hayati bir tehlikesi bulunmuyor." dedi.