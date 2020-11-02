Son dakika | Bakan Fahrettin Koca'dan 'Elif Perinçek' açıklaması! 65 saat sonra kurtarıldı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'deki depremin ardından enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile ilgili güzel haberi verdi. Bakan Fahrettin Koca, Elif'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve durumunun yoğun bakımda takip edildiğini söyledi.
ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020
65 SAAT SONRA KURTARILDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi." dedi.
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65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in hastaneden ilk görüntüleri...
3 yaşındaki Elif Perinçek
İDİL ŞİRİN'İN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İDİL ŞİRİN. 55 saat sonra kurtarıldı. 14 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi." ifadelerini kullandı.
İDİL ŞİRİN. 55 saat sonra kurtarıldı. 14 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020