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'den son dakika açıklama! 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı! İşte cephe hattında son dakika gelişmesi...

ordusu Ermeni işgali altındaki topraklarını geri almak üzere başlattığı operasyonlarına hız kesmenden devam ediyor. bugüne kadar 200'e yakın bölgeyi işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu karşınında hezimete uğradı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında; 8 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Ayrıca; Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 4 grad çok namlulu roketatar sistemini imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı o anların görüntülerini paylaştı. İşte son dakika haberin detayları ve Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum...

AA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 15:23 Son Güncelleme: 2.11.2020 15:45 ABONE OL
Aliyev'den son dakika açıklama! 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı! İşte Azerbaycan Ermenistan cephe hattında son dakika gelişmesi...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı İlham , Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha 'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Çaprand, Hacı İsaklı ve Goşa Bulak, Zengilan'ın Dere Giletağ ve Büyük Giletağ, Gubadlı'nın Işıklı, Murathanlı ve Milanlı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Aliyev'den son dakika açıklama! 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı! İşte Azerbaycan Ermenistan cephe hattında son dakika gelişmesi...

ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 190 civarında köy ile bazı önemli tepeleri 'ın işgalinden kurtarmıştı.

Aliyev'den son dakika açıklama! 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı! İşte Azerbaycan Ermenistan cephe hattında son dakika gelişmesi...

4 GRAD İMHA EDİLDİ

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, cephenin çeşitli yönlerinde 00.30 ve 02.25 saatleri arasında 'a ait 4 "Grad" çok namlulu roketatar sisteminin imha edildiği belirtildi. Bakanlık operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Aliyev'den son dakika açıklama! 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı! İşte Azerbaycan Ermenistan cephe hattında son dakika gelişmesi...

ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Aliyev'den son dakika açıklama! 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı! İşte Azerbaycan Ermenistan cephe hattında son dakika gelişmesi...

İMHA EDİLEN ASKERİ ARAÇ VE SİSTEMLER

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Aliyev'den son dakika açıklama! 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı! İşte Azerbaycan Ermenistan cephe hattında son dakika gelişmesi...

CEPHANE VE YİYECEKLERİ TÜKENDİ

güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı, silah, cephane ve yiyeceklerinin tükendiği belirtildi.

Cephenin, ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

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Aliyev'den son dakika açıklama! 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı! İşte Azerbaycan Ermenistan cephe hattında son dakika gelişmesi...
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