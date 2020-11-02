SON DAKİKA... İzmir'de Rızabey ve Doğanlar Apartmanı'nda rapor skandalı! Belediye bildiği halde Bakanlığa bildirmemiş

Torun, "3'üncü grup yani dayanıksız olarak tespit edilen 80 binadan şu anda 3'ünün bu depremde yıkıldığını görüyoruz. Bu 3 bina, Karagül Sitesi, Doğanlar Apartmanı, Rıza Bey Apartmanı... Bu apartmanlarla ilgili raporlar tutulmuş ve ilgililere iletilmiş" iddiasında bulundu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da; "Yıkılan ve hasar gören binaların depreme dayanıklı olup olmadığını bilme gibi bir durumumuz yok. Bunu nerden bilebiliriz? Sorumluluk Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda' iddiasında bulundu.

Torun ve Sandal'ın; İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi'nin ihmalini gizlemek için gerçek dışı beyanda bulunması dikkat çekici bulundu.

KURUM: "BAKANLIĞIMIZA, İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VEYA VALİLİĞİMİZE GELEN BİR RİSKLİ BİNA BAŞVURUSU YOK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir gazetecinin "Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarıyla ilgili daha önce riskli bina başvurusu yapıldığı" iddialarıyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine şöyle konuştu:

"Bu deprem acısı hepimizin ortak acısı ve şu an bizim amacımız enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmaktır. Burada bir, beraber olmak zorundayız, bu süreci beraber yöneteceğiz. Buradaki birlik beraberlik ne kadar yüksek düzeyde olursa o çalışmalarımızın hızı, motivasyonu da aynı düzeyde hızlı olur. Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarına ilişkin bakanlığımıza, il müdürlüğümüze veya Valiliğimize gelen bir riskli bina başvurusu yok. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu. Tapusunda riskli bina şerhi yok. Böyle bir tespit yapılıp Bakanlığımıza veya İl Müdürlüğümüze böyle bir başvuru yapılmamış."