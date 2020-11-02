SON DAKİKA... İzmir'de Rızabey ve Doğanlar Apartmanı'nda rapor skandalı! Belediye bildiği halde Bakanlığa bildirmemiş

İzmir'de yıkılan iki apartmanla ilgili şoke eden bir skandal ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı son dakika haberine göre Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi'nin; İzmir depreminde yerle bir olan Doğanlar ile Rızabey apartmanlarında oturmanın riskli ve tehlikeli olduğuna ilişkin 2012 ve 2018 yıllarında hazırladığı raporları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göndermediği ortaya çıktı. Doğanlar ile Rızabey apartmanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirilmiş herhangi bir riskli yapı tespiti bulunmadığı öğrenildi.
SON DAKİKA HİÇBİR İŞLEM YAPILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Riskli yapı tespiti ilgili belediyesince re'sen yapılabilecek veya yaptırılabilecek olduğu; ancak Bayraklı Belediyesi'nce söz konusu yapılar hakkında re'sen riskli yapı tespiti yetkisi olmasına rağmen bu çerçevede herhangi bir işlem yapılmadığı bildirildi.
SÖZCÜ'NÜN YALAN ÇIKAN HABER;
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI; YIKIM YAŞANAN YAPILAR İNCELEME BAŞLATTI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ilinin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğünde deprem sonrasında İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, No:75 (3973 ada, 2 parsel) adresinde ve İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 258 Caddesi, No:17 (3927 ada, 1 parsel) adresinde yer alan yapılar hakkında inceleme başlattı.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NA BİLDİRİLMİŞ HERHANGİ BİR RİSKLİ YAPI TESPİTİ BULUNMUYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kayıtlarında; söz konusu yapılar hakkında inceleme yapıldığı, 6306 sayılı kanunda yapılmış ve bakanlığa bildirilmiş herhangi bir riskli yapı tespitinin bulunmadığının tespit edildiği öğrenildi.
"YEREL YÖNETİMLER, RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİNİ MALİKLERİN TASARRUFU BEKLENİLMEDEN DE YAPMALI"
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19 Haziran 2012 tarihli ve 580 sayılı yazısında; "Tespit edilmesi aciliyet gerektiren riskli yapıların tespitinin maliklerce yapılabileceği gibi, tespitlerin idarelerce maliklerin tasarrufu beklenilmeden de yapılması gerektiği"ne dikkat çekiliyor.
BAYRAKLI BELEDİYESİ; RE'SEN RİSKLİ YAPI TESPİTİ YETKİSİ OLMASINA RAĞMEN BU ÇERÇEVEDE HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADI
19 Haziran 2012 tarihli yazıda; herhangi bir yapının/yapıların "muhtemel bir afette risk teşkil edeceği ve acilen riskli yapı tespitinin yapılmasının gerektiği" ifade ediliyor.
Riskli yapı tespiti ilgili belediyesince re'sen yapılabilecek veya yaptırılabilecek olduğu; ancak, Bayraklı Belediyesi'nce söz konusu yapılar hakkında re'sen riskli yapı tespiti yetkisi olmasına rağmen bu çerçevede herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İLÇE BELEDİYELERİNİN TALEPLERİ HÂLİNDE HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAK ZORUNDA
3194 sayılı İmar Kanunu'nun "Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar" başlıklı 39. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde ilgili Bayraklı Belediyesi'nce bahse konu yapılar hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edildi.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinde "Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak" hükmünün yer aldığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu hüküm uyarınca da herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.
TORUN VE SANDAL'DAN BÜYÜK YALAN!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın; Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi'nin 2012 ve 2018'de Doğanlar ile Rızabey apartmanlarında oturmanın riskli ve tehlikeli olduğuna ilişkin raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göndermemesi gizlemesi dikkat çekti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun; Bayraklı Belediyesi'nin 2010 yılında kurduğu Deprem Etüt Merkezi ile 10 binden fazla binayı denetlediğini, ilçede 80 binanın depreme dayanıksız olan 3'üncü grup, 113 binanın orta dayanıklılığı ifade eden 2'nci grup, 15 binanın ise 1'inci grup olarak tespit edildiğini söyledi.
Torun, "3'üncü grup yani dayanıksız olarak tespit edilen 80 binadan şu anda 3'ünün bu depremde yıkıldığını görüyoruz. Bu 3 bina, Karagül Sitesi, Doğanlar Apartmanı, Rıza Bey Apartmanı... Bu apartmanlarla ilgili raporlar tutulmuş ve ilgililere iletilmiş" iddiasında bulundu.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da; "Yıkılan ve hasar gören binaların depreme dayanıklı olup olmadığını bilme gibi bir durumumuz yok. Bunu nerden bilebiliriz? Sorumluluk Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda' iddiasında bulundu.
Torun ve Sandal'ın; İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi'nin ihmalini gizlemek için gerçek dışı beyanda bulunması dikkat çekici bulundu.
KURUM: "BAKANLIĞIMIZA, İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VEYA VALİLİĞİMİZE GELEN BİR RİSKLİ BİNA BAŞVURUSU YOK"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir gazetecinin "Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarıyla ilgili daha önce riskli bina başvurusu yapıldığı" iddialarıyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine şöyle konuştu:
"Bu deprem acısı hepimizin ortak acısı ve şu an bizim amacımız enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmaktır. Burada bir, beraber olmak zorundayız, bu süreci beraber yöneteceğiz. Buradaki birlik beraberlik ne kadar yüksek düzeyde olursa o çalışmalarımızın hızı, motivasyonu da aynı düzeyde hızlı olur. Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarına ilişkin bakanlığımıza, il müdürlüğümüze veya Valiliğimize gelen bir riskli bina başvurusu yok. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu. Tapusunda riskli bina şerhi yok. Böyle bir tespit yapılıp Bakanlığımıza veya İl Müdürlüğümüze böyle bir başvuru yapılmamış."