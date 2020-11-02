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Son dakika | 'deki sonrası fırsatçılar harekete geçti! Kiralık evlere yaptılar

Son dakika haberi: 'de meydana gelen ve birçok şehri etkileyen 6.6 şiddetindeki depremin ardından birçok bina hasar gördü, bazıları ise yıkıldı. Depremden zarar görenler yeni bir ev arayışına girerken, kiralık dairelerin fiyatlarının yükseldiğini gördü. Fırsatçılar sonrası ilanlarını güncelleyerek kiralık evlere yaptı. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 2.11.2020 08:48 Son Güncelleme: 2.11.2020 08:57 ABONE OL
Son dakika | İzmir'deki deprem sonrası fırsatçılar harekete geçti! Kiralık evlere zam yaptılar

Son dakika haberi... İzmir'deki deprem sonrası tüm Türkiye yardım için seferber olurken, deprem fırsatçılarının yaptığı bu kadarına da pes dedirtti. İzmir'de cuma günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre 79 olurken, bölgedeki birçok bina yıkıldı ve hasar gördü. Devlet yaraların sarılması adına hızlı bir biçimde bölgeye çadır gönderdi.

KİRALIK EV ARAYANLARA ZAMLI FİYAT

Deprem sonrası kiralık evlere talep artarken, ilan sitelerine bakanlar büyük şaşkınlık yaşadı. Deprem fırsatçılarının evlere zam yaparak kazanç sağlamaya çalıştığı görüldü. Emlakçılar yeni ev arayanlara fahiş fiyatlar sunarken, hem ilan sitelerindeki durumu gören diğer vatandaşlar hem de bölgedekiler fırsatçılara büyük tepki gösterdi.

Kiralık dairelerin ilana konulduğundaki ilk fiyatın, deprem sonrası güncellenerek yükseltildiği görüldü.

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Son dakika | İzmir'deki deprem sonrası fırsatçılar harekete geçti! Kiralık evlere zam yaptılar
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