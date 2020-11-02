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Son dakika: Sağlık Bakanı 'dan 'Elif' paylaşımı: Hayat bir kez daha kazandı

Sağlık Bakanı , depreminin ardından bir son dakika paylaşımında daha bulundu. Bakan Koca sosyal medya hesabından Bayraklı ilçesinde yıkılan 'nın enkazında kalan ve 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek için "Hayat bir kez daha kazandı" paylaşımında bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 09:50 Son Güncelleme: 2.11.2020 09:52 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Elif' paylaşımı: Hayat bir kez daha kazandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Elif Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Elif'in kurtarılma görüntülerini paylaşan Bakan Koca, "Hayat bir kez daha kazandı. İdil kızımızın ardından, 65 saat sonra aramıza dönen 3 yaşındaki Elif kızımız da hayata yeniden merhaba dedi. Yaşamdan yana olan umut ve mücadelemize güç kattınız. Ekiplerimize minnettarız" ifadesini kullandı.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Elif' paylaşımı: Hayat bir kez daha kazandı
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