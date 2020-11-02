Türk siyasetinin renkli ismi Burhan hocayı kaybettik

Türk hukukçu ve siyasetçi Prof. Dr. Burhan Kuzu (65) Kovid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede dün sabaha karşı 65 yaşında hayatını kaybetti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden dün yapılan açıklamada "Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri Kovid-19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 4'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.Kayseri Develi'de 1955'te dünyaya gelen Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik alanda yürüttüğü çalışmalarla profesörlük unvanı alan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini yaptı. Akademik araştırmaları çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulunan Kuzu, mesleki alanda çok sayıda kitap ve makale yazdı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik üstlenen Burhan Kuzu, 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyesi olarak aktif siyasete başladı. Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Kuzu, 22, 23 ve 24. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Fahri Başdanışmanlığı görevinde de bulunan Burhan Kuzu, AK Parti MKYK üyesiydi.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Kuzu, son olarak vefatından 3 gün önce Mevlit Kandili ile ilgili mesaj paylaşmıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fikir babalarından biri olan Kuzu, geçen yıl verdiği bir röportajda, "Başkanlık sistemine ömrümü verdim, 40 yıllık emeğimi hayata geçirdim" ifadelerini kullanmıştı. Kuzu, bugün Fatih Camisi'nde 12.00'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Oğlu Süleyman Kuzu, babasının son dönemde sürekli toplantılar yaptığını ve koronavirüsün nasıl bulaştığını bilmediğini söyledi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Kuzu'nun vefatıyla ilgili paylaştığı taziye mesajındaBugün efat haberini üzüntüyle karşıladığımız AK Partimizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.Burhan Kuzu ağabeyimizin Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.Kıymetli hocamız Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli büyüğümüze Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum.Partimizin kurucularından Burhan Kuzu ağabeyimizin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.Ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu'yu, 17 Ekim'den beri tedavi gördüğü Kovid-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor.Burhan Kuzu hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.