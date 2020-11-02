Yağmur nedir, nasıl oluşur? Yağmur yağışı en çok hangi iklimde, bölgede görülür?

Yaygın bir hava olayı olan yağmur yağması aldığı güneş ısısından dolayı su buharlaşır. Ardından bu su buharı yavaşça gökyüzüne doğru yükselir ve yoğunlaşma meydana gelir. Daha sonra su damlacıkları oluşur. Son aşamada ise yeryüzüne bu su damlacıklarının dökülmesi ile beraber yağmur yağışı meydana gelir. Yağmur yağışı hangi bölgede görülür? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

YAĞMUR NEDİR?

Yağmur, bulutlardan su şeklinde yağan yağış biçimi olarak adlandırılmaktadır. Yağmur damlaları düşme sırasında kuru havadan geçerken buharlaşması sonucu

bulut tabandan aşağı doğru sünüyormuş gibi görünür, buna virga adı verilmektedir.

YAĞMUR YAĞIŞI NASIL OLUŞUR?

Yağmur yağması durumu havadaki su buharı yoğunlaşarak su taneciklerini oluşturur. Meydana gelen su tanecikleri daha sonra rüzgâr yardımı ile sürüklenerek bir araya gelir. Ardından bulutları meydana getirir. Bulut soğuk hava tabakasıyla buluşunca buluttaki su yoğunlaşarak su damlacıklarına dönüşmektedir. Böylelikle damlacıklar düşebilir büyüklüğe ulaşınca yağış meydana gelir.

YAĞMUR YAĞIŞI EN ÇOK HANGİ İKLİMDE GÖRÜLÜR?

Yağmur yağışının en görüldüğü iklimler genellikle tundra ikliminde, yıllık sıcaklık farkının 65°C'yi bulduğu yerlerde daha çok görülmektedir. Bu iklimde yağışlar ortalama 200 – 250 mm kadardır. Ayrıca en fazla yağış yaz aylarında görülmektedir. Ülkemizde ise Karadeniz ikliminde görülmektedir. Yıl boyunca yağış alır.

YAĞMUR EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE GÖRÜLÜR?

Su döngüsünün gerçeklemesini sağlayan yağmur, dünyada en fazla yağış olan yeri Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Mawsynram bölgesi olarak bilinmektedir. Mawsynram bölgesi Guinness rekorlar kitabına giren bu bölgeye yılda ortalama 11.871 mm yağmur yağmaktadır. Hindistan'dan sonra ABD, Kamerun, Kolombiya, Nikaragua, İskoçya, Sierra Leonne gibi ülkeler gelmektedir.

Ülkemizde ise Karadeniz Bölgesi'nde en çok yağış görülür. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi, Menteşe Yöresi, Zonguldak ve çevresi, Yıldız Dağları, Teke Yarımadası, Taşeli Platosu, Amanos ( Nur ) Dağları, Hakkari Yöresi en çok yağış alan yerlerdir.