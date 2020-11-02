Yaşam kapısı

İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından önceki gece 00.30'da İHH, AFAD ve UMKE ekiplerince çıkarılan 70 yaşındaki Ahmet Çitim, 85 milyonun yeni kurtuluş öyküleri için umut ışığı oldu. Çitim'in enkaz altında 33 saat sağ kalmasını sağlayan en önemli faktörün üzerindeki çelik kapı olduğu ortaya çıktı. Haber ajanslarının paylaştığı görüntülerde ekipler altında birisi olduğunu fark ettiği çelik kapıyı molozlorun arasından dikkatli bir şekilde çıkarıyor. Çitim kapının altında yüz üstü yatarken bulunuyor. İHH Arama Kurtarma ekibi görevlisi Serkan Oral "Enkazın üstündeki kapının altında canlı birisi olduğunu fark ettik. Hemen kendisine seslenerek nasıl olduğunu sorduk. İyi olduğunu söyledi. Bana ilk olarak ismini söyledi. AFAD ve UMKE ekiplerini çağırarak hemen serum bağladık. Kapıyı kaldırdığımızda kolayca çıktı" dedi. Bursa UMKE TİM lider Ali Faruk Balkan da "Ahmet amcanın kurtarılması bana doğum günü hediyesi oldu. Nefes alışını duyunca mutluluktan kendimizi kaybettik" dedi. Ahmet Çitim'in eşinin ise enkazdan cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi.