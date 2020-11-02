Yıldırım düşmesi nedir, nasıl oluşur? Yıldırım düşmesi en çok hangi iklimde, bölgede görülür?

Dünya çapında en çok rastlanan hava olaylarından birisi de yıldırım düşmesidir. Yıldırım olayı ülkemizin birçok bölgesinde sıklıkla meydana gelen ve düşmesi sonucu can kayıpların yaşandığı doğal afettir. Yıldırım düşmesi bulut ile yer arasında meydana gelen yüksek gerilimli bir elektrik boşalması olarak tanımlanmaktadır. Yıldırım düşmesi yağışı nasıl olur? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Yıldırım düşmesi en çok hangi bölgede görülür? İşte detaylar.

YILDIRIM DÜŞMESİ NEDİR?

Yıldırım düşmesi, bulut ile yer arasında meydana gelen yüksek gerilimli bir elektrik boşalması sonucu oluşan bir hava olayıdır. Yıldırımın önceden tahmin edilmesi oldukça zordur. Fakat belirli hava koşullarında meydana geldiği için önlemler alınabilir.

YILDIRIM DÜŞMESİ NASIL OLUR?

Yıldırım düşmesi, bulut ile yer arasında meydana gelen yüksek gerilimli bir elektrik boşalması olarak bilinir. Bulutla yer arasındaki potansiyel farkının artması ve belirli bir değere eriştiği zaman, hava iletken olmamasına rağmen hava içerisinde iletken bir kanal oluşur ve elektriksel boşalma meydana gelir. Bunun sonucunda yıldırımlar meydana gelir. Yıldırım düşmesi de bu şekilde oluşmaktadır.

YILDIRIM DÜŞMESİ EN ÇOK HANGİ İKLİMDE GÖRÜLÜR?

Yıldırım yağışların bol olduğu iklimlerde görülmektedir. Muson iklimleri buna örnektir. Türkiye'de Karadeniz bölgesi başta olmak üzere; Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege'de yıldırım olayları görülmektedir.

YILDIRIM DÜŞMESİ EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE GÖRÜLÜR?

Yıldırım düşmesinin en çok görüldüğü bölgeler başında, Doğu Hindistan'daki Brahmaputra vadisi aylık en fazla yıldırımın düştüğü bölge olarak bilinmektedir. Ülkemizde de yıldırım düşmesi ile ilgili vakalar vardır. Son bir yılda Samsun ve Erzurum'da 3'er, Gaziantep ve Zonguldak'ta 2'şer, Sakarya, Sinop, Kastamonu, İzmit, Mersin, Zonguldak, Sivas ve Kars'ta 1'er olmak üzere vaka görülmüştür.

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