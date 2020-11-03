Adnan Oktar bu kez kendisine montaj yaptı

78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı Adnan Oktar suç örgütü davası sürüyor. Davada elebaşı Oktar'ın avukatı, müvekkilinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i eleştirdiği konuşmaları olduğunu savunarak, mahkeme heyetine bu konuşmalara ilişkin video izletti. Ancak mahkeme başkanı "Konuşmalar görüntüye sonradan eklenmiş gibi. Ağız hareketleri ile dinlenen sözler hiç uymuyor" dedi.Oktar'ın avukatı dün yapılan duruşmada Oktar'ın FETÖ'yü eleştirdiği konuşmaları olduğunu savunarak, mahkeme heyetine bu konuşmalara ilişkin yeni videolar izletmek istedi. Avukat, 2012'de Oktar'ın Gülen'i yeren videoları olduğunu iddia ederek, mahkeme heyetine bu görüntüleri izletti. Ancak mahkeme başkanı, bu videoda görüntü ile söylenenlerin birbiri ile uyumlu olmadığını belirterek, videoya sonradan eklenme yapılmış olabileceğini dile getirdi. Görüntüyü ikinci kez izleyen mahkeme başkanı, "Konuşmalar görüntüye sonradan eklenmiş gibi. Ağız hareketleri ile dinlenen sözler hiç uymuyor" dedi. Savcı mütalaayı tamamlamak için ek süre isterken, mahkeme heyeti de duruşmayı 16 Kasım'a erteledi. Suç örgütü kurma, nitelikli cinsel saldırı ve şantajın yanı sıra FETÖ'ye yardım suçlarından yargılanan Oktar hakkında 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası isteniyor.