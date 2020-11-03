Anadolu ihtilali 18 yaşında

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2001 yılında Erdemliler Hareketi olarak kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002'de kuruluşundan çok kısa süre sonra girdiği seçimlerde yüzde 34 oy alarak sandıktan çıktı. Koalisyon ve istikrarsız yönetimler nedeniyle ekonomik, siyasi ve sosyal çöküntüler yaşayan Türkiye'de birçok alanda reformlar yaparak, istikrara kavuşmasını sağlayan AK Parti, daha sonra katıldığı tüm seçimlerde yüksek oy oranıyla birinci parti olarak sandıktan çıktı.Türkiye'nin 1990'lı yıllarda 28 Şubat darbesi, Marmara depremi ve ekonomik krizle birlikte ekonomik çöküş ve sosyal patlamaların yaşandığı dönemde bir umut olarak 14 Ağustos 2001 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları tarafından Erdemliler Hareketi olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu.31 Temmuz 2002 tarihinde sorunlara çözüm aramak için erken seçim kararı alındı. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılması kararlaştırılan erken seçimlere AK Parti de katıldı. Türkiye'nin merakla beklediği seçim sonuçları 3 Kasım akşamından itibaren belli olmaya başladı. Koalisyon hükümetinden hiçbir partinin barajı geçemediği seçim sonrasında AK Parti, yüzde 34 oy oranıyla mecliste 363 sandalye alırken, CHP de 183 vekille muhalefet partisi olarak yerini aldı. Partinin genel başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle hapis cezası bulunması yüzünden siyasi yasaklı olarak seçimlere alınmadı. 2003 yılında Siirt'te seçimlerin yenilenmesiyle Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili seçilerek Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı oldu.Türkiye'nin sorunlarına ekonomiden sağlığa, sosyal problemlerden düşünce suçlarına varıncaya kadar birçok alanda köklü çözümler getirerek girdiği tüm seçimlerde sandıkta ipi göğüsleyen AK Parti, 2007 yılındaki 27 Nisan muhtırası, Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerine de direnerek dünya siyaset tarihinde de kalıcı iz bıraktı. 18 yıl boyunca üç kez referandum, 8 genel ve yerel seçim geçirmesine rağmen, halkın teveccühünü kazandı.