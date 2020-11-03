Son dakika haberi: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması! Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla video konferans aracılığıyla yaptığı toplantıda konuştu. Akar, Yunanistan'a çok sert tepki gösterdi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları...

"BUNLAR ÇIKMAZ SOKAK"

"Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN ŞIMARIKLIKTAN VAZGEÇSİN"

"Yunanistan'dan şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip, uluslararası hukuk, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa buna uymalarını bekliyoruz"

Ayrıntılar geliyor...

SON DAKİKA! Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni Navtex!

Macron’un Rubikon’u geçmesine Erdoğan’ın Gordion düğümünü keserek cevap vermesi

Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan'dan yeni hamle! Almanya'dan istediler...