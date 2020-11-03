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Son dakika haberi: 'dan açıklaması! Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın

Milli Savunma bakanı Hulusi Akar son dakika açıklaması geldi. yaptığı açıklamasında Yunanistan'ın şımarıklıktan vazgeçip uluslararası hukuka uygun davranması gerektiğini ifade ederken "Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz" dedi. İşte son dakika haberin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 15:51 Son Güncelleme: 3.11.2020 16:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması! Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla video konferans aracılığıyla yaptığı toplantıda konuştu. Akar, Yunanistan'a çok sert tepki gösterdi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları...

"BUNLAR ÇIKMAZ SOKAK"

"Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN ŞIMARIKLIKTAN VAZGEÇSİN"

"Yunanistan'dan şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip, uluslararası hukuk, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa buna uymalarını bekliyoruz"

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika haberi: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması! Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın
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