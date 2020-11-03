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Başkan Erdoğan Ayda'nın babasıyla görüştü!

Başkan , İzmir’deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki ’in babası ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Uğur Gezgin’e eşi Figen Gezgin’in depremde hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı temennisinde bulundu.

Giriş Tarihi: 3.11.2020 21:03 Son Güncelleme: 3.11.2020 22:01 ABONE OL
Başkan Erdoğan Ayda'nın babasıyla görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Uğur Gezgin'e eşi Figen Gezgin'in depremde hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı temennisinde bulundu.

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Bir taraftan bu acı yaşanırken 3 yaşındaki Ayda'nın 91 saat sonra enkaz altından kurtarılmasının herkesi mutlu ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayda enkazdan çıkarken ben de hüngür hüngür ağladım. Rabbim sabrınızı artırsın. Rabbim Ayda yavrumuzu sizlere bağışladı, bütün millete bağışladı. Hep duadayız. Rabbim ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar versin." dedi.

Ayda'nın sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz her türlü desteğimizle sizin yanınızda olacağız. Siz yalnız bırakmayacağız. Hiç merak etmeyin." diye konuştu.

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Başkan Erdoğan Ayda'nın babasıyla görüştü!
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