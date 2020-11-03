Bilgisayarda hashtag işareti nasıl yapılır? Bilgisayarda heştek # nasıl yazılır? # işareti kopyalama

Hastagh # sembolü cümlelerden önce konuları kategorize etmek için ve Tweet'in başında, ortasında ya da sonunda kullanılabilir. Ancak hesabınız özelse hastagh'leriniz başka birilerinin aramalarında çıkmaz. Haştagh kullanarak dünya çapında fikirlerinizi ulaştırabilir ve uzaktaki kişinin konu hakkında ne düşündüğünü öğrenmenizi sağlar. Ayrıca hastagh işareti ile bazı araştırmalarda bulunabilir ve anlık sonuçlara ulaşabilirsiniz. Böylelikle başkalarının tecrübelerinden de yararlanabilirsiniz. Hastagh # işareti artık günümüzde birçok kanalda; tartışma programlarında, reklamlarda ve spor programlarında da karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bu kadar yaygın kullanılan hastagh # işaretinin nasıl yazıldığını paylaşacağız. Gelin hep birlikte bir göz atalım…

BİLGİSAYARDA HASTAGH NASIL YAZILIR?

Hashtag Türkçede "Etiket" ya da "Başlık etiketi" anlamına gelir. Şimdi bilgisayar klavyesi ile hastagh işareti nasıl yapılır? sorusunun cevabını vereceğiz, işte yanıtı…

Hastagh sembolü ile kullanılan, boşluksuz şekilde yazılarak içeriklerin birçok kişiye ulaşmasını sağlayan söz öbekleridir. İki dikey iki paralel çizgilerle kesişerek number sing adı ile de bilinmektedir.

Bilgisayar klavyesinde hastagh işareti # Alt Gr+3 birleşimi kullanılarak yazılmaktadır. Yani Alt Gr tuşuna basarken harflerin sol köşesindeki 3 rakamına basmalı ve ortaya # işaretinin çıkmasını sağlayabilirsiniz. Hastagh işareti Q ve F klavyede aynı şekilde yapılabilir.

Klavye üzerinde bulunduğunda bu gibi bazı özel karakterle karakter kopya tablosu kullanılarak yazılabilir. Bunun için yapmanız gereken ise şöyledir: win+r kombinasyonunu kullanarak basmanız gerekiyor, açılan sayfada çalıştır penceresine charmap komutunun yazılmasının ardından karakter kopya tablosunun açılması ile de # işareti yapılabilir.

Ayrıca hastagh # işaretinin Unicode şeklindeki karşılığı U+0023' dür. Tabloda bu işareti bulmak için unicode'a git bölümüne 0023 kodunu yazarak karşınıza çıkmasını sağlayabilirsiniz. Seç ve kopyala yaptığınızda dilediğiniz alana yapıştırabilirsiniz.

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