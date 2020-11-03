Biyoteknoloji nedir? Biyoteknolojik ürün çalışmalarına örnekler

Biyoteknoloji insan, hayvan ve bitki hücrelerindeki fonksiyonları anlamanın ve değiştirmenin teknik bir yoludur. Biyoteknoloji tıbbi alanlarda önemli gelişmeler kat etmiştir, özellikle çeşitli hastalıkların tanısı ve tedavisinde büyük adımlar atmıştır. Günden güne dünya ilaç sektöründe güçlenen biyoteknolojik ürünler, geçmişte ilaç sektöründe %10 oranında iken şimdilerde %20'lere yaklaşmış durumdadır. Peki, biyoteknoloji ne demek? Biyoteknoloji örnekleri nelerdir? işte yanıtları…

BİYOTEKNOLOJİ NE DEMEK

Biyoteknoloj, hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, fizyoloji, genetik, mikrobiyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanı sıra bilgisayar mühendisliklerinden yararlanarak, DNA teknolojisiyle hayvan, bitki ve mikroorganizmaları geliştirmek için eczacılık ve tıp alanlarında kullanılan teknolojileri verilen isimdir. Bununla birlikte elektrikelektronik mühendisliği ve makine mühendisliği üzerinde de etkili potansiyelinin olduğu düşünülmektedir. Kısaca biyoteknoloji, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmalar geliştirmek, doğal olarak var olmayan ya da ihtiyacımız kadar üretilmeyen yeni maddeleri elde etmek için kullanılmakta olan bir teknolojidir.

BİYOTEKNOLOJİ ÖRNEKLERİ

Yaşayan doku ve organlar aracılığı ile ideal yöntem ve tekniklerle istenilen ürünlerin elde edildiği biyoteknoloji genetik mühendislik yöntemleri, biyoteknoloji tarafından araç olarak kullanılmaktadır. Günümüzde insan konforunun arttırılmasına yönelik olan bu teknolojiden örnekler verecek olursak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: