Elif parmağımı öyle sıkı tuttu ki..

İzmir Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı'ndan depremden 65 saat sonra sağ çıkarılan Elif Perinçek'in sedyedeyken itfaiye eri Muammer Çelik'in parmağını tutması hayata sarılmanın da sembolü oldu. İtfaiyeci Çelik, gözyaşları içinde o anları anlattı: Babası bana dedi ki, 'Ben her şeye hazırlıklıyım.' Ben de Allah'ın mucizesi vardır. Belki de burada o mucizeyi görürüz, sen teslim falan olma' dedim. Elif beni görünce parmağımı tuttu, sağlık ekibine gidene kadar hiç bırakmadı. Yüzüne beton kırıntıları dökülmüştü. Yüzünü temizlemek istedim. Elimi uzatmamla beraber Elif bir anda baş parmağıma yapıştı. Öyle sıkı tuttu ki hiç bırakmadı. Dondum kaldım. Yanımda başka bir kurtarma biriminden arkadaş vardı. O da dondu kaldı. Ağlamaya başladık. Hep beraber ağlıyorduk. O çocuk yaşamayı sonuna kadar hak ediyor" dedi.Elif'in artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde "itfaiyeci ağabeyleri" olduğunu söyleyen Çelik, "Elif ne zaman isterse başımızın üstünde yeri var. İstediği an gelebilir. Çünkü ağabeyleri onu orada bekliyor. O bizim mucizemiz oldu" dedi. Elif'in annesi Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Dereli Perinçek ve 10 yaşındaki ikizleri Ezel ve Elzem daha önce enkazdan çıkarılmıştı. 7 yaşındaki Umur Perinçek ise hayatını kaybetmişti. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Elif Perinçek canlı yayında Türkiye'ye el salladı. Öte yandan Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, minik Elif'in yaşamı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istediğini sosyal medya dan duyurdu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'le ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan, resmi Twitter hesabından Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastane odasından el salladığı görüntülerini paylaştığı mesajında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..." ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "İzmir depreminde yardım çalışmalarına katılarak cansiperane çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sadece elinden geleni değil, gelmeyeni de yapmak için çabalayan tüm arama kurtarma çalışanları, insaniyetin en muazzam örneğini sergiliyorlar. Elif'in tuttuğu el hepinizin elidir."Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını paylaşarak, "Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç... Ne desek az, ne desek tarifsiz... Elhamdülillah" ifadesini kullandı.