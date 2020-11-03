Enkazda göz göze geldik, 'kardeşim öldü amca' dedi

Depremde yerle bir olan Emrah Apartmanı'ndan 58 saat sonra sağ kurtulan İdil Şirin'in (14) kahramanı Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri Hasan Alaca o anları SABAH'a anlattı: Enkazda çalışma yaparken canlı sesi duyduk. İdil'le göz göze geldik. "İtfaiye amca, kardeşimden ses alamıyorum, öldü" dedi. Adını sordum, yaşını sordum hepsini söyledi. Bizden bir isteğiniz var mı diye sorduğumda 'Ben susadım' dedi. İdil'i ilk gördüğümde şok oldum. 58 saat sonra bir canlının çıkması gerçekten heyecanlı bir andı. 3 saat kurtarma çalışması sürdü. Sadece ayağını çekyat sıkıştırmış, ezik ya da zedelenme yoktu ilk baktığımızda. İdil'le yaklaşık 3 saat boyunca yanında durarak konuşan Balıkesir İtfaiye ve Arama Kurtarma ekibi grup amiri Bahadır Kuş ise, "Onunla aynı tünelde olduğumu, beraber çıkacağımı söyleyerek İdil'i diri tutmaya çalıştım. Ona Rabbim orda bir yaşam üçgeni oluşturmuş ve 3 günün sonunda İdil'i kurtardık" dedi. İdil Şirin'e ilk tıbbi müdahaleyi yapan UMKE görevlisi Hülya Çetin Özoğlu da "İdil'in elimi tutup sıktığı an benim için inanılmazdı. Ona moral vermem gerektiği için ağlamadım" dedi. İdil Şirin'in kardeşi İpek'in cansız bedenine ulaşıldı.

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