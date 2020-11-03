Enkazlardaki dar alanlarda yaşam izi arayan kahraman: Rıdvan Çelik...

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yağcılar Sitesi'ndeki kurtarma çalışmalarına katılan ANDA ekibinde, 98 santimetre boyundaki 29 yaşındaki Rıdvan Çelik dikkat çekiyor.

Sosyal medya uzmanı olduğunu ve İstanbul'dan ANDA Kardeşe Vefa Derneği Kurtarma ekibi olarak İzmir'e geldiğini söyleyen Çelik, "Boyum kısa olduğu için enkazlardaki oyuklara normal insanlardan daha kolay giriyorum. Açılan deliklerden rahatlıkla girebilirim. Bu yüzden geldim" dedi.

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