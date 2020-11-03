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Enkazlardaki dar alanlarda yaşam izi arayan kahraman: ...

'de yüzlerce kahramanın görev yaptığı arama kurtarma ekiplerinden birinde çalışan 98 santimetre boyundaki İzmir'de bir cana ulaşmak, soğuk betonların arasında sıcak bir nefes bulmak ümidi ile enkazlara koştu. Arama kurtarma görevlisi Rıdvan Çelik "Boyum kısa olduğu için dar alanlara rahatlıkla girebiliyorum. Bu yüzden buradayım. Bir can kurtarmak her şeyin üzerinde" dedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 3.11.2020 12:24 Son Güncelleme: 3.11.2020 12:33 ABONE OL
Enkazlardaki dar alanlarda yaşam izi arayan kahraman: Rıdvan Çelik...

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yağcılar Sitesi'ndeki kurtarma çalışmalarına katılan ANDA ekibinde, 98 santimetre boyundaki 29 yaşındaki Rıdvan Çelik dikkat çekiyor.

Sosyal medya uzmanı olduğunu ve İstanbul'dan ANDA Kardeşe Vefa Derneği Kurtarma ekibi olarak İzmir'e geldiğini söyleyen Çelik, "Boyum kısa olduğu için enkazlardaki oyuklara normal insanlardan daha kolay giriyorum. Açılan deliklerden rahatlıkla girebilirim. Bu yüzden geldim" dedi.

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Enkazlardaki dar alanlarda yaşam izi arayan kahraman: Rıdvan Çelik...
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