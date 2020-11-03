Erdoğan’dan dava arkadaşı Burhan Kuzu’ya veda

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık iki haftadır gördüğü koronavirüs tedavisine yenik düşen Kuzu için dün Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Törende koronavirüs önlemleri kapsamında taziye verilmedi.







Koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde kılınan cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Musallada bulunan değerli dava arkadaşımız, yol arkadaşımız Prof. Dr. Burhan Kuzu hocamızı ebedi yolculuğuna uğurluyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu tabii Burhan Hocamız için değil tüm insanlar için geçerli olan bir hüküm. Bunun nerede ne zaman nasıl geleceği belli değil. İzmir'de yaşanan hadise ortada. 80'e yakın vefat bine yakın yaralı var. Bunların hiçbirinin böyle bir akıbetle imtihan olacakları belki akıllarından geçmiyordu. Rabbim bizlere iman, Kuran üzerine ölmeyi nasip etsin. Burhan Hocamız İstanbul Üniversitesi'nde özellikle davasını bilen anayasa hukukçusunun olmadığı dönemde davasını bilen biri olarak görev yaptı. Oradan yetiştirdiği öğrencilerle övündü hep. Parlamentoda birlikte yürüdüğümüz yolculuğumuz oldu, Cumhurbaşkanlığı danışmanım oldu. Koronavirüsle olan mücadelesinde çok kısa sürede kaybettik. Öncelikle ailesi olmak üzere milletimizin başı sağ olsun" dedi. Kuzu'nun cenazesi, Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Burhan Kuzu'nun cenaze namazına katıldı | Video