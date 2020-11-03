Kasırga nedir, nasıl oluşur? Kasırga en çok hangi iklimde ve bölgede görülür?

Doğal afetlerin bazıları zarar vermeden oluşurken bazıları da birçok canlının hayatına son verebiliyor. Kasırga büyük çaplı ve çok şiddetli, Beufort ölçeğine göre saatte 75 milden fazla hızla ve ayrıca dönerek esen tropik rüzgâr olarak bilinmektedir. Bu durum genellikle Doğu Pasifik ve Güney Atlantik hâriç subtropikal ve tropikal iklim kuşağındaki bütün sıcak denizlerde oldukça fazla rastlanan bir durumdur. Kasırga en çok hangi iklimde görülmektedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

KASIRGA NEDİR?

En büyük doğal afetlerden birisi olarak bilinen kasırgalar, gök gürültülü fırtına üreten düşük basınçlı bir çekirdeğe sahiptirler. Ayrıca kasırgalar büyük bir atmosferik dolaşım mekanizması olarak da tanımlanmaktadır. Eğer ki bir fırtına, saatte 200 KM'yi geçerse kasırga olarak adlandırılır.

KASIRGA NASIL OLUR?

Kasırga oluşumu şu şekildedir; ilk önce okyanus yüzeyindeki ılık ve nemli hava hızla yükselmeye başlar. Daha sonra ılık hava yükseldikçe, içindeki su buharı da yoğunlaşarak fırtına bulutları ve yağmur damlalarını meydana getirir. Ardından

Yoğunlaşma, gizli yoğuşma ısısı denen bir ısı meydana getirir. Son olarak ısı yukarıdaki havayı ısıtır ve yükselmesine neden olur bunun sonucunda kasırgalar meydana gelir.

KASIRGA YAĞIŞI EN ÇOK HANGİ İKLİMDE GÖRÜLÜR?

Kasırgalar genellikle, Doğu Büyük Okyanus ve Güney Atlantik hâriç subtropikal ve tropikal iklim kuşağındaki bütün sıcak denizlerde oldukça fazla meydana gelmektedirler. Bu doğa afete genelde Ağustos, Eylül aylarında Antillerde rastlanmaktadır.

KASIRGA EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE GÖRÜLÜR?

Kasırgalardan başlangıç ve mevsim sonu kasırgaları genelde Karayipler'in batısında görülür. Ayrıca Orta Amerika kıyılarının açıklarında Büyük Okyanusunda ve Meksika Körfezinde de görülmektedir. Ülkemizde de Marmara bölgesinde görülebilmektedir.