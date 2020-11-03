Küçük Elif'in kahramanı o anları anlattı! Son dakika haberi: Elif Perinçek tüm ülkeyi gözyaşlarına boğdu!

İzmir depreminden bir son dakika haberi daha... İzmir'deki depremde 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kahramanı olan itfaiyeci Muammer Çelik, Elif'in bir mucize olduğunu ve yaşamayı sonuna kadar hak ettiğini belirtti ve Elif'in kurtarılma anını anlattı. "Babası bana "Ben her şeye razıyım, her şeye de hazırlıklıyım" dedi. Ben de "Allah'ın mucizesi vardır. Belki de burada o mucizeyi görürüz, sen teslim falan olma" dedim.
SON DAKİKA ELİF PARMAĞIMI TUTTU VE...
Çelik Elif'in kurtarılma anını da şöyle anlattı; "Elif benim parmağımı bir tuttu... Yüzünü temizledim, tozunu aldım. Bir arkadaşımla beraber aldık, parmağımı tuttu, hiç bırakmadı sağlık kabinine gidene kadar. O çocuk yaşamayı sonuna kadar hak ediyor"
İşte kahramanının ağzından mucizevi bir son dakika haberiyle 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif'in kurtarılma anı;
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiyeci onbaşı Muammer Çelik, Doğanlar Apartmanı enkazı altından 65 saat sonra çıkardığı Elif Perinçek'i kurtarma anlarını gazetecilere anlattı.
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Elif'in kurtarılış öyküsünü anlatırken gözleri dolan Muammer Çelik, itfaiyecilerin ümidinin hiç kaybolmadığını belirtti.
"SAĞLIKÇILAR EKS DİYENE KADAR ÜMİT VARDIR"
"Biz itfaiyeciler her enkazın altındaki vatandaşa ulaşıp sağlıkçılar 'eks' diyene kadar hiç ümidimizi kaybetmeyiz. Elif için de hiç ümidimizi kaybetmedik." diyen Çelik, kurtarma çalışmaları sürerken 3 yaşındaki kızın ailesiyle arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı:
ELİF'İN BABASIYLA KONUŞTUM
"Babası bana dedi ki, 'Ben her şeye razıyım, her şeye de hazırlıklıyım.' Ben de, 'Allah'ın mucizesi vardır. Belki de burada o mucizeyi görürüz, sen teslim falan olma.' dedim. Deprem öncesini anlatırken yönlendirmesi farklıydı fakat ben kendi tecrübemi, bilgilerimi kullandım ve depremin oluş şekline göre hareket ettim. Ters yöne gittim, bazası ve gardrobunun arasında olabileceğini düşündüm. Oraya gittim. Orada da Elif'i sırt üstü yatar şekilde buldum ve kucakladım."
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ELİF SİZİ GÖRDÜĞÜNDE NE YAPTI?
Çelik, son dakika haberinin ardından kendisine sorular yönelten gazetecilerin "Elif sizi gördüğünde ne tepki verdi?" sorusunu ise "Elif benim parmağımı bir tuttu... Yüzünü temizledim, tozunu aldım. Bir arkadaşımla beraber aldık, parmağımı tuttu, hiç bırakmadı sağlık kabinine gidene kadar. O çocuk yaşamayı sonuna kadar hak ediyor..." sözleriyle yanıtladı.
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Elif Perinçek'in artık İstanbul Büyükşehir Belediyesinde "itfaiyeci ağabeyleri" olduğunu ifade eden Muammer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"ELİF'İN AĞABEYLERİYİZ"
"Elif ne zaman isterse başımızın üstünde yeri var. İstediği an gelebilir. Çünkü ağabeyleri onu orada bekliyor. O bizim Elif mucizemiz oldu. Bütün Türkiye'nin hediyesi olmuştur. Biz Elif'i sevdik, Elif de inşallah bizi sever..."