Nanoteknoloji nedir, nerelerde kullanılır? Nanoteknoloji ürünleri ve projeleri örnekleri

Nanometre metrenin milyarda biri anlamına gelir yani saç telinin seksen bin kat daha ince halindeki boyutlarına eşdeğer miktarda çalışan teknolojidir. Nano boyutlarda ölçü şeffaflaşır buna küçük bir örnek verecek olursak, altın, nano boyutlarda küçüldüğünde kırmızı ve mavi arasında bir renge bürünür. Akıl almayacak boyutlarda malzemelerin işlenmesi anlamına gelen nanoteknoljisi, nano ölçeğe sahip her teknolojiyi ve araştırmayı kapsadığından uygulama alanı çok geniştir. Fen bilimleri, optik, elektronik enerji ve daha birçok alanda gelişmeler sunan nanoteknoloji çağdaş bilim ve endüstride mükemmel olanaklar sağlar. Peki, nanoteknoloji tam olarak ne demek? Nanoteknoloji ürünleri, projeleri nelerdir? Leke tutmayan nanoteknolojik kumaş nedir? İşte bu gibi tüm sorularınızın yanıtları ile sizlerleyiz…

NANO TEKNOLOJİSİ NE DEMEK?

Nanoteknolojisi, malzemelerin moleküler yapısını, içsel özelliklerini değiştirmek gibi devrim niteliğindeki bir teknolojik gelişmedir. Maddelerin anatomik yapılarına müdahale edilerek maddenin molekül yapısındaki değişikliklerle bambaşka ürünler ve maddeler geliştirmek için mühendislik ve kimyanın meydana getirdiği bilim dalı olan bu gelişme nanoteknolojisi ne demek sorusunun yanıtıdır. Nano milyarda bir ölçeği ifade eder. Atomlarla ve dizilişleri ile malzemede ve üretim tekniklerinde yeniliklere adım atmak ve daha farklı ürünleri geliştirmek için kullanılır.

NANO TEKNOLOJİ NERELERDE KULLANILIR?

Nanoteknolojinin alanı oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir ve her geçen gün daha da genişlemektedir. Günümüzde kimya, fizik, biyoloji, bilgisayar, elektronik, uzay çalışmaları, çevre ve enerji, tıp ve sağlık sektörü gibi birçok kulanım alanına sahiptir, ayrıca malzeme ve imalat sektörü, havacılık ve uzay araştırmaları, savunma sektörü ve biyoteknoloji, tarım ve gıda alanı, nanoteknolojik alanında kullanılmaktadır.

NANO TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ NELERDİR?

Nanoteknoloji içeren yeni ürünlerin sayısı giderek artmaktadır. Derinlemesine nüfuz eden kozmetik ürünler, dayanıklı kumaşlar, likit kristal ekranlar (LCD) gibi nanoteknoloji'nin kullanıldığı birçok ürün bulunmaktadır. Nanoteknoloji ile üretilen ürünler aynı zamanda enerji tasarrufu sağlarlar. Metrenin milyarda biri kadar küçük boyuta sahip tüm malzemelerle çalışmayı hedefler ve bu teknolojiye ait ürünlerle çoğu zaman karşılaşmak mümkündür. Nanoteknolji ile materyallerin hafif, güçlü ve dayanıklı olması kaçınılmazdır. Nanoteknoloji ürünleri tablet, bilgisayar, telefon ekranları, kamera lensleri, kendini temizleme özelliği bulunan ürünler, çizilmeye karşı dayanıklı ürünler, ultraviyole korumalı ürünler ve buhardan etkilenmeyen ürünlerde karşımıza çıkar, ancak bunlarla sınırlı değildir.

LEKE TUTMAYAN NANO TEKNOLOJİ KUMAŞ

Nanoteknolojik kumaş ile üretilen kumaşlar su geçirmeyen ve leke tutmayan özelliğine sahiptir. Özellikle döşemelik ürünlerde kullanıldığında hem konfor sağlıyor hem de temizlik açısından büyük bir zahmetten kurtarıyor. Döşemelik kumaş türlerinden biri olan nanoteknoloji kumaşlar çok beğenilen bir kumaş olmakla birlikte bu ürünlerin bazılarında yanmazlık özelliği de bulunuyor. Ev tekstilinde çığır açan bu kumaşlar nevresim takımları ve yatak örtülerinde de sık sık kullanılıyor. Ayrıca nanoteknolojik kumaşların diğer bir önemli özelliği ise fazla kırışmıyor olmalarıdır. Bu nedenle bu kumaşla dikilen elbise, pantolon, takım ve gömlek gibi ürünlerde çoğu zaman karşımıza çıkabilir.

Nanoteknolojilk kumaşlar lekeyi içine hapsetmez, kırışmaz ve su geçirmezler. Koltuk ve kanepe döşemelerinde oldukça konforlu olmakla birlikte vücuttaki teri emmediğinden dolayı sağlıklı bir kumaş türü olmayabilirler. Bu sebepten dolayı nanoteknolojik kumaşla elde edilen bir giysiyi giydiğinizde içinize pamuklu bir iç çamaşırı giyilmesi tavsiye edilir.

NANOTEKNOLOJİ PROJELERİ