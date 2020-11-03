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Rapor yalanı ifşa oldu! Belediye rapor tuttu bakanlığa göndermedi

’nin Doğanlar ile apartmanlarında oturmanın riskli olduğuna ilişkin raporları Çevre ve ’na göndermediği ortaya çıktı

ERTAN GÜRCANER
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 3.11.2020 ABONE OL
Rapor yalanı ifşa oldu! Belediye rapor tuttu bakanlığa göndermedi
İzmir'deki depremde yıkılan, aralarında onlarca kişiye mezar olan Doğanlar ve Rıza Bey Apartmanlarının da bulunduğu binaların riskli olduğuna dair rapor hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı gönderilmesine rağmen, işlem yapılmadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Bayraklı Belediyesi'nin 2012 ve 2018'de Doğanlar ile Rıza Bey apartmanlarında oturumun riskli ve tehlikeli olduğuna ilişkin rapor hazırladığı ancak söz konusu raporları bakanlığa göndermediği belirlendi.

Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezince söz konusu yapılar hakkında re'sen riskli yapı tespiti yetkisi olmasına rağmen bu çerçevede herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi. Bakanlık kayıtlarında yapılan incelemede hiçbir başvuruya rastlanmadı. Bakanlık ise "Böyle bir tespit yapılıp Bakanlığımıza veya İl Müdürlüğümüze böyle bir başvuru yapılmamış" açıklamasında bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu hüküm uyarınca da herhangi bir işlem yapmadığı öğrenildi. Diğer taraftan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da; "Yıkılan ve hasar gören binaların depreme dayanıklı olup olmadığını bilme gibi bir durumumuz yok. Bunu nerden bilebiliriz?" diyerek aslında böyle bir bildirimin hiçbir zaman yapılmadığını ortaya koymuş oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun; "Bu apartmanlarla ilgili raporlar tutulmuş ve ilgililere iletilmiş" iddiasında bulunmuştu.

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Rapor yalanı ifşa oldu! Belediye rapor tuttu bakanlığa göndermedi
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