Rıza Bey Apartmanı'ndan son dakika haberi: Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı...

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 91 saat geçti. Deprem sonrası çöken binalarda arama ve kurtarma faaliyetleri sürerken, bugün bir mucize gerçekleşti. 3.5 yaşındaki Ayda Gezgin, çığlığını ekiplere duyurdu. Ekipler Ayda'yı alkışlar ile enkazdan çıkarırken, anne Fidan Gezgin'e ulaşmak için çalışmalara hız verildi. Ancak, anne Gezgin'den beklenen iyi haber gelmedi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Ayda Gezgin'den kısa süe sonra anne Fidan Gezgin'e ulaşan ekipler, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Anne Gezgin'in cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

KIZILAY BAŞKANI PAYLAŞTI: ALLAH SİZİ CENNETİNDE KAVUŞTURSUN

Kızılay Başkanı Kerem Kınık yaptığı Twitter paylaşımında, "Ayda, Gülen yüzün solmasın. Anneciğinle seni cennetinde tekrar kavuştursun. Kahramanlar, Allah sizlerden razı olsun, vazgeçmediniz, ümidinizi kesmediniz." diyerek Ayda'nın annesinin ölüm haberlerini doğruladı.

BABA VE KARDEŞİ SAĞ

Ayda'nın babası ilk günden itibaren enkaz başında ailesinden gelecek haberi bekliyordu. Baba Gezgin çocuğundan müjdeli haberi alırken, eşinin acı haberi sonrası kahroldu. Ayda'nın kardeşi de deprem günü evde olmadığı için hayatta kalmıştı.

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